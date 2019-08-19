Зняти санкції: в ЄС несподівано підіграли Росії

Французькі комуністи висловилися за скасування Європейським Союзом антиросійських санкцій.

Про це заявив національний секретар Французької комуністичної партії, депутат Національних зборів Фаб'єн Руссель, передає "Російська газета".

"На мій погляд, слід повернутися до попереднього стану справ у комерційних відносинах і скасувати санкції, спрямовані проти Росії", – сказав Руссель.

Він зробив застереження – що так можна буде зробити, коли стане ясно, що ситуація на Донбасі і Криму поліпшується.

За словами парламентаря, через штрафи, накладені на Росію, страждають французькі виробники молока, свинини і яловичини.

Французькі комуністи підтримали Росію 24 tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія ввела заборону на поставки в Російську Федерацію підводних апаратів. Одночасно з цим вводяться обмеження на продаж супутнього обладнання, програмного забезпечення і технологій. Це зроблено для того, щоб Росія не могла втручатися в роботу підводних кабелів зв'язку.

В результаті фінансових санкцій Заходу економіка Росії втратила більше 800 млрд рублів (12 млрд доларів).

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