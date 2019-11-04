Знову зійшло з рук? Суд несподівано заступився за фірму скандального Микитася

Госпсуд Києва скасував штраф на 127 млн грн, накладений АМКУ на фірму, що входить до структури бізнесу скандального нардепа Максима Микитася. Всі докази суддям здалися непереконливими.

Компанію ТОВ "Північно-український будівельний альянс" підозрювали у змові на трьох будівельних тендерах із "Спецбуд-Плюс". Про це повідомляють "Наші гроші". Рішення були ухвалені на засіданнях 16 і 30 жовтня (поки в судовому реєстрі доступне тільки перше). У Антимонопольному комітеті їх уже оскаржили.

У першому рішенні суду досліджувалися обставини проведення будівельних тендерів КП "Голосієво-будінвест" і ГУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова", за підсумками яких "Північно-український будівельний альянс" отримав підрядів на 2,74 млрд грн.

"Так, суддя Сергій Щербаков, розглянувши правомірність рішення АМКУ від 19 червня про спотворення згаданих торгів, відкинув докази регулятора та пояснив, що суд оцінював доказову базу за своїм внутрішнім переконанням, а також аналізував наявні докази на предмет достатності та взаємного зв’язку", – йдеться в публікації.

Суд не погодився з низкою аргументів антимонопольників. Зокрема, там вважають, що членство "Північно-українського будівельного альянсу" і "Спецбуд-плюс", які брали участь у тендері, в корпорації "Укрбуд" не може розглядатися як їхня взаємодія і співпраця між собою, адже вступ до корпорації є їхнім правом на об'єднання.

Також суд не побачив причинно-наслідкового зв'язку між наданням однією установою іншій фінансової допомоги. Там розглядають це як право суб'єкта господарювання – використовувати гроші на свій розсуд.

"АМКУ встановив, що підприємства фактично здійснюють діяльність за однією адресою, але суд пояснив, що йдеться про багатоповерховий будинок, де компанії розташовані на різних поверхах. Крім того, згідно з відомостями у ЄДР, компанії-відповідачі мають різних директорів, засновників, зареєстровані за різними юридичними адресами", – наголошується в публікації.

Було також відхилене зауваження АМКУ, що фірми використовують спільні засоби зв'язку і взаємно контролюють рахунки одна одної. Суд пояснив, що на сторінках компаній у ЄДР вказані різні номери контактних телефонів.

У АМКУ встановили, що підприємства ділять поміж собою одних і тих же працівників та взаємодіють через пов’язаних осіб, але суд пояснив, що чинним законодавством не заборонено фізичним особам працювати на кількох роботодавців одночасно.

Також судді не побачили нічого дивного в тому, що компанії подали тендерні пропозиції одного дня та у близький проміжок часу – різниця між представленими документами учасниками за двома процедурам складає 23 хвилини в першій процедурі і шість хвилин у другій.

На думку служителів Феміди, не доводить зв'язку між компаніями і те, що вони отримали банківські гарантії для участі в торгах в банку "ГЛОБУС" одного й того ж дня, а номери реєстрації цих гарантій виявилися послідовними. "Суд пояснив, що під час розгляду запитів банком жодне товариство, у жодний спосіб не може вплинути на зміст документів, що видаються банком, а також, на їхні номери", – сказано в матеріалі.

Київський "Північно-український будівельний альянс" належить Андрію Якусевичу, який був позаштатним помічником екснардепа з "Волі народу" і експрезидента держкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

Максим Микитась

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд", якою тривалий час керував Микитась, ховається масштабна імперія. Сама компанія не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам.

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, унаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима та Мирослави Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал у Любечі Чернігівської області у зв'язку з погрозами голові однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

Колишній народний депутат і експрезидент державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, якого підозрюють у заволодінні більш ніж 80 млн гривень Національної гвардії України, вийшов із СІЗО.

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