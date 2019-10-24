Знову програв: Коломойського змусили виплатити Росії величезну суму

Верховний суд Росії зобов'язав Україну виплатити $112 млн та відсотки російській нафтовій компанії "Татнефть" у справі "Укртатнафти". Остання належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Там відхилили касаційну скаргу України, у якій вона оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю (винесено в березні 2019 року), і постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу (від 21 червня) у тій же справі. Про це повідомляє "Інтерфакс".

У скарзі Київ вказував на порушення судами норм матеріального та процесуального права. "Тим часом Верховний суд дійшлов висновку, що підстав для перегляду вищезазначених рішень немає", – йдеться в публікації.

Дело "Укртатнафти" тягнеться ще з 2008 року. Російська "Татнафта" вимагала через суди захисту своїх інвестицій, які, на думку її керівництва, вона втратила в Україні.

"Розгляд стосується компанії "Укртатнафта", створеної відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ", – уточнює агентство.

Кременчуцький НПЗ – один з найбільших нафтозаводів в Україні. Він виробляє близько 50% українського бензину.

Раніше майже 55,6% акцій "Укртатнафти" належало структурам, що близькі до "Татнафти", Мінземмайна Татарстану і безпосередньо "Татнафти". Однак в результаті судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів в НПЗ була практично обнулена, а у підприємства з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Спочатку загальна сума претензій "Татнафти" за втрату акцій і контролю над Кременчуцьким НПЗ перевищувала $2,4 млрд. З часом цифра знизилася до $112 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2018 року Високий суд Лондона відхилив апеляцію України з приводу визнання в британській юрисдикції рішення Міжнародного комерційного арбітражу за позовом "Татнафти".

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