Знову Коломойський: прем'єр розповів про пріоритети в приватизації

Прем'єр Олексій Гончарук, заявив, що компанія "Центренерго" – в топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд робитиме все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець. При цьому глава Кабміну не став спростовувати вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на підприємство.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі, передає УП. На слова про те, що, за даними численних журналістських розслідувань, Центренерго знаходиться під впливом Коломойського, Гончарук відповів: "Я ніколи не робив вигляд, що нічого не відбувається. У нас в енергетиці досі повно груп впливу, які контролюють ті чи інші частини системи. Це уряд фактично заробив на початку осені. Завдання №1 - підготувати країну до опалювального сезону. Не найкращий, м'яко кажучи, час воювати з монополіями".

Але там, де ми бачимо, що є безпосередній вплив, прямо зараз шкодить або заважає держінтересам, ми відразу максимально швидко впливаємо "." Досить недавно був перезавантажений регулятор на енергетичних ринках - НКРЕКП. І, на мою думку, вплив цих груп впливу в новому регуляторі принципово менше. Чи є взагалі в енергетиці професіонали, які ні з ким не пов'язані і на яких ніхто не впливає - я не знаю.

Якщо зараз десь в якійсь частині енергетичної системи, в тому числі в Центренерго, є люди, які працюють не на державу, вони будуть замінені ", - додав він." У разі Центренерго у нас дві мети. Завдання №1 - наростити склади вугілля, щоб країна була в безпеці і вона безпечно заходила в опалювальний сезон. І це зроблено. Друге - підготувати країну до опалювального сезону, щоб українці не сиділи без тепла через наші війни. і те, і інше зроблено ", - підкреслив Гончарук.

"Центренерго повинен бути підготовлений до приватизації. Орган, відповідальний за приватизацію - Фонд держмайна. У Фонді зараз менеджер, не залежить ні від одного олігарха. Цей прогрес також не можна не помічати. Тому ми не сидимо і не робимо, що нічого не відбувається.

У нас з вами країна, енергетична система якої ділилася між різними групами впливу. І ми зараз працюємо над тим, щоб цей вплив принципово зменшився. І нам потрібно ще час, щоб цей вплив зменшився настільки, щоб не можна було когось в чомусь звинувачувати. Центренерго - в топ-пріоритеті на приватизацію. І я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім, справжнім іноземним гравцем. І уряд буде робити все можливе, щоб сюди зайшов якийсь сильний гравець ", - заявив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року МЕРТ оприлюднило список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" і "Центренерго".

У жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив стартову ціну продажу 78,289% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в грудні 2018 року стало відомо, що має відбутися аукціон із приватизації ПАТ "Центренерго", який є одним із найбільших лотів в історії України. Стартова ціна становила майже 6 млрд грн.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!