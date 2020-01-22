Україна випустила нові ОЗДП

Україна оголосила про випуск 10-річних облігацій зовнішньої позики, деномінованих у євро.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів в середу, 22 січня. "Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в Євро, за Положенням S/Правилом 144А", – заявили в Мінфіні.

Також у міністерстві повідомили, що залучили BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами 22 січня.

Ставка розміщення єврооблігацій України, номінованих в євро, може скласти 5% річних. Про це з посиланням на інформацію від джерела на ринку повідомив "Інтерфакс-Україна".

За словами співрозмовника агентства, визначення ціни може відбутися в середу, 22 січня.

Випуск ОВДП

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий і останній транш допомоги Україні від Євросоюзу на 500 млн євро може бути виділено в лютому 2020 року.

У МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

У листопаді 2019 року борги України перед іноземними інвесторами, які купили облігації внутрішньої держпозики, досягли історичного максимуму – 100,99 млрд грн.

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