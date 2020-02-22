Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) за 4,3% від початкової вартості продав борги збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит", який раніше нарлежав олігархові Костянтину Жеваго.

Пул боргів українських банків на суму близько 5 млрд грн (з яких 4 млрд грн – борги "Фінанси та Кредит") було продано зі знижкою в 96%, повідомляє ThePage. "Борги банків "Фінанси та кредит", ВТБ Банку, Порто, "Траст" і Родовід Банку були продані в ході голландського аукціону (коли спочатку оголошується найвища ціна на товар, а потім її знижують, поки не знайдеться покупець, - Ред.) зі стартовою ціною 984 млн грн. Переможцем аукціону з пропозицією 216,6 млн грн стала "Фінансова компанія "Фін-Інвест", яку пов'язують з Жеваго", – йдеться в публікації.

Борги банку

Сайт зазначає, що серед всіх боргів близько 60 кредитів були в середньому прострочені на 8 років, в тому числі – права вимоги банку "Фінанси та кредит" на 2,4 млрд грн. Позичальником за цим договором виступає "Торговий дім Вагонзавод", а поручителем є "Стаханівський вагонобудівний завод", який пов'язували з Жеваго.

Також у списку боргів є і права вимоги банку "Фінанси та кредит" на 1,6 млрд грн з позичальником "Укренергозбут". Поручителем виступає виробник автомобільних шин "Росава", який також пов'язаний з Жеваго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

У кінці грудня 2019 року Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

У вересні 2019 року олігарха, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали в ГБР для вручення підозри.

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