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Зниження ціни на газ в Україні не буде — Коболєв

9.1тЧитати матеріал російською

Український уряд не зможе знизити ціну на газ для населення, оскільки встановлення його ринкової вартості є однією з головних умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв, зазначивши, що незважаючи на обіцянки деяких кандидатів у президенти знизити ціну на газ, у них немає таких повноважень.

"Жодного зниження ціни на газ не буде, тому що це економічно неправильно, це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами, і це не потрібно", — заявив він.

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"Якщо у частини населення недостатньо коштів, щоб платити за газ, то система монетизованих субсидій — це оптимальний варіант, як показала практика всіх західних країн", — вважає Коболєв.

За його словами, українцям буде вигідніше отримувати субсидію, економити газ і розпоряджатися зекономленими коштами на свій розсуд.

Зниження ціни на газ в Україні не буде — Коболєв

Як писав OBOZREVATEL, окружний адміністративний суд Києва за позовом кандидата в президенти Юлії Тимошенко визнав підвищення цін на газ незаконним. Однак своїм рішенням він лише скасував постанову, яка втратила чинність ще восени минулого року.

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Теми
ринок газуЦіна на газ
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
Нафтогаз України
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Кобеля на мыло! Цены на газ снижать нельзя - де ж воно буде харчеваться?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Все еще будете радоваться очередным подачкам?
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Файбер Моня
Файбер Моня
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Файбер Моня, Толи еще будет.....
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