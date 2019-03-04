Зниження ціни на газ в Україні не буде — Коболєв

Український уряд не зможе знизити ціну на газ для населення, оскільки встановлення його ринкової вартості є однією з головних умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв, зазначивши, що незважаючи на обіцянки деяких кандидатів у президенти знизити ціну на газ, у них немає таких повноважень.

"Жодного зниження ціни на газ не буде, тому що це економічно неправильно, це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами, і це не потрібно", — заявив він.

"Якщо у частини населення недостатньо коштів, щоб платити за газ, то система монетизованих субсидій — це оптимальний варіант, як показала практика всіх західних країн", — вважає Коболєв.

За його словами, українцям буде вигідніше отримувати субсидію, економити газ і розпоряджатися зекономленими коштами на свій розсуд.

Як писав OBOZREVATEL, окружний адміністративний суд Києва за позовом кандидата в президенти Юлії Тимошенко визнав підвищення цін на газ незаконним. Однак своїм рішенням він лише скасував постанову, яка втратила чинність ще восени минулого року.

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