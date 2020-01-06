Зникнуть і без пожеж: журналіст вказав на масову вирубку лісів в Україні

В Україні немає таких лісових пожеж, як у Австралії, але замість цього дерева масово знищуються через незаконної вирубки. За останні сім років "зелена" площа скорочувався по всій країні і навіть там, де майже немає лісів.

Такі дані з посиланням на дослідження "Тексти.орг" привів журналіст Денис Казанський. "Найгірша ситуація в Житомирській і Рівненській областях – там, де відбувається нелегальний видобуток бурштину. У Житомирській області площа знищеного лісу перевищила площу Києва. Якщо так піде далі, наші ліси зникнуть і без пожеж", – підсумував Казанський.

Згідно з дослідженням "Тексти.орг", поширена думка про тотальне вирубування Карпат – це міф. Принаймні ситуація в Карпатах значно краще, ніж на Поліссі. У першій четвірці – Житомирська, Рівненська, Київська області, а також Волинь.

Якщо дивитися в розрізі областей, то побачимо, що показники втрати лісу в поліських областях експерти пояснюють декількома причинами:

1) У Поліських областях більше лісу. Наприклад, в Житомирській області площа лісових ділянок - 1001,6 тис. Га, в Івано-Франківській - 571,1 тис. Га, в Рівненській - 729,3 тис. Га, а в Закарпатській - 657 тис. Га.

2) В Карпатських областях більше, ніж на Поліссі, поширені вибіркові і поступові, а не суцільні системи рубок.

3) У Карпатських областях значна площа лісів має не для експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, набув чинності з 1 листопада 2015 року.

У середині червня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася й Верховна Рада, підтримавши законопроєкт №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народні депутати.

Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

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