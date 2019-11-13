Знайшов шпарину: адвокат пояснив скандальне рішення суду на користь Коломойського

Рішення Північного апеляційного госпсуду Києва, який "пробачив" компанії олігарха Ігоря Коломойського 7,5 млрд грн, пояснюється "мінами", завбачливо закладеними ним до угод про кредити.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив адвокат Ростислав Кравець. За його словами, це перевірена технологія, яка, наприклад, була обкатана на банку "Фінанси і кредит", що "подарував" близько 100 млн гривень відсотків за кредитом "АвтоКрАЗу". Обидві компанії належать олігарху і колишньому народному депутату Костянтину Жеваго.

"Пов'язані з банками особи можуть заздалегідь вносити до кредитних договорів несправедливі умови, або укладати договори, які змінюють умови щодо відсотків. А потім у судах такі умови за відсотками визнають недійсними, що тягне за собою визнання незаконними нарахованих відсотків", – сказав Кравець.

За словами адвоката, це не перший випадок. Банкіри цим користуються, щоб приховано рефінансувати свої підприємства. "Причина у безграмотному законодавстві, яке побудоване винятково з метою захисту банківських структур. Воно дає можливості ухилятися від виконання обов'язків, не виконувати взяті на себе зобов'язання", – підсумував Кравець.

Адвокат прокоментував рішення на користь Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанії олігарха Ігоря Коломойського виграли суд за кредитними договорами на 7,5 млрд грн, укладеними із ПриватБанком у 2006-2016 роках. Таке рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд (м. Київ) у справі за позовом компанії ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до ПриватБанку і чотирьом іншим компаніям. Він визнав недійсними деякі умови у декількох кредитних договорах, укладених між ПриватБанком і відповідачами у 2006-2016 роках

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram