Знайдено ознаку повальної бідності в Росії

Жителі Росії витрачають на їжу понад 30% усіх доходів, а багато хто ще більше. Це свідчить, що більшість населення "наддержави" живе дуже бідно.

На цей факт звернув увагу користувач Twitter під ніком Професор Преображенський. "Відомо: чим вища частка витрат на їжу, тим бідніші люди. Росіяни витрачають на їжу понад 30% своїх доходів", – написав блогер.

Він навів показники інших країн:

французи – 13%;

німці – 12%;

фіни – 12%;

австрійці – 12%;

британці – 10%.

Відомо: чим вище частка витрат на їжу, тим бідніші люди.

Росіяни витрачають на їжу більше 30% своїх доходів.

Для порівняння:

Французи - 13%

Германці - 12%

Фіни - 12%

Австрійці - 12%

Британці - 10%. pic.twitter.com/EQzUmmYpoI - Проф. Преображенський (@prof_preobr) 17 грудня 2019 р.

Пост викликав жваве обговорення. "Упевнений, що в коментарях ми зараз побачимо "Як можна порівнювати? Вони там впроголодь на устрицях живуть, а ми макарошки від пуза тріскаємо", – передбачив можливі коментарі про російське життя один із користувачів.

Йому відповіла користувачка Альона: "Те, на що витрачаю понад 40%, їжею навряд чи можна назвати".

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"Тобто вистачає тільки на їжу і комуналку. Круто живуть", – написав OI. "Нє, ще залишається на проїзд у громадському транспорті та на пляшку по п'ятницях", – відповіла йому Девочка Карая Саргына.

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До речі, люди опублікували скріншот з опитування у групі мікропозик. Він показав, що у багатьох витрати перевищують навіть 60% доходів. "Які 30%? У регіонах на їжу йде майже 80% + інші на ЖКГ! Та й у Москві, там, де багатодітні або самотні пенсіонери, теж до 80% на їжу!" – написала Лідія Глушко.

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Також росіяни в коментарях масово скаржаться на якість їжі, на яку витрачають свої гроші. "За якістю продукти, які продаються в тій же Фінляндії, навряд чи зрівняються з тими, які продають у нас у п'ятірках, магнітах, діксях", – написав користувач із ніком "Не однобокий".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що рівень бідності в Росії є ганьбою для країни.

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