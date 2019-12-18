Знайдено ознаку повальної бідності в Росії

Жителі Росії витрачають на їжу понад 30% усіх доходів, а багато хто ще більше. Це свідчить, що більшість населення "наддержави" живе дуже бідно.
На цей факт звернув увагу користувач Twitter під ніком Професор Преображенський. "Відомо: чим вища частка витрат на їжу, тим бідніші люди. Росіяни витрачають на їжу понад 30% своїх доходів", – написав блогер.
Він навів показники інших країн:
французи – 13%;
німці – 12%;
фіни – 12%;
австрійці – 12%;
британці – 10%.
Відомо: чим вище частка витрат на їжу, тим бідніші люди.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) 17 грудня 2019 р.
Росіяни витрачають на їжу більше 30% своїх доходів.
Для порівняння:
Французи - 13%
Германці - 12%
Фіни - 12%
Австрійці - 12%
Британці - 10%. pic.twitter.com/EQzUmmYpoI
Пост викликав жваве обговорення. "Упевнений, що в коментарях ми зараз побачимо "Як можна порівнювати? Вони там впроголодь на устрицях живуть, а ми макарошки від пуза тріскаємо", – передбачив можливі коментарі про російське життя один із користувачів.
Йому відповіла користувачка Альона: "Те, на що витрачаю понад 40%, їжею навряд чи можна назвати".
"Тобто вистачає тільки на їжу і комуналку. Круто живуть", – написав OI. "Нє, ще залишається на проїзд у громадському транспорті та на пляшку по п'ятницях", – відповіла йому Девочка Карая Саргына.
До речі, люди опублікували скріншот з опитування у групі мікропозик. Він показав, що у багатьох витрати перевищують навіть 60% доходів. "Які 30%? У регіонах на їжу йде майже 80% + інші на ЖКГ! Та й у Москві, там, де багатодітні або самотні пенсіонери, теж до 80% на їжу!" – написала Лідія Глушко.
Також росіяни в коментарях масово скаржаться на якість їжі, на яку витрачають свої гроші. "За якістю продукти, які продаються в тій же Фінляндії, навряд чи зрівняються з тими, які продають у нас у п'ятірках, магнітах, діксях", – написав користувач із ніком "Не однобокий".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.
Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що рівень бідності в Росії є ганьбою для країни.
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