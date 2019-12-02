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2 грудня • оновлено в 22:15
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/ Ринки та компанії

"Змушують прогинатися!" Росія закликала Європу обійти санкції США

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У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.

Про це сказав перший заступник голови комітету Ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає RT. Він вважає, що США вимагають від Європи відмовитися від російського газу.

"Цей намір – абсолютно незаконний, оскільки наявна, по суті, нездорова конкуренція. Американці намагаються змусити європейців відмовитися від дешевого російського газу, а найголовніше – від надійного постачальника, і підсадити всіх на свій скраплений газ. Я вважаю, це неприпустимо", – сказав Джабаров.

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Сенатор впевнений, що "американці, з використанням політичних інструментів, змушують країни прогинатися під себе".

"Це свідчить про те, що американців не цікавить добробут Європи та її безпека. США цікавить тільки збереження влади над цими країнами і комерційний інтерес. Я думаю, що європейці мудрі і знайдуть спосіб обійти санкції", – додав Джабаров.

У Росії відреагували на санкції

У Росії відреагували на санкції

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкции транзит газу Північний потік - 2
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дак вся политика,колорпати и прочие бардаки по миру,и есть специфическая конкуренция,а базар за демократию и прочие шняги,это развод для лошариков.
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Хо Хол
Хо Хол
Надо отменять транзит чтоб давить москальскую гадину!
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