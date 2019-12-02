"Змушують прогинатися!" Росія закликала Європу обійти санкції США

У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.
Про це сказав перший заступник голови комітету Ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає RT. Він вважає, що США вимагають від Європи відмовитися від російського газу.
"Цей намір – абсолютно незаконний, оскільки наявна, по суті, нездорова конкуренція. Американці намагаються змусити європейців відмовитися від дешевого російського газу, а найголовніше – від надійного постачальника, і підсадити всіх на свій скраплений газ. Я вважаю, це неприпустимо", – сказав Джабаров.
Сенатор впевнений, що "американці, з використанням політичних інструментів, змушують країни прогинатися під себе".
"Це свідчить про те, що американців не цікавить добробут Європи та її безпека. США цікавить тільки збереження влади над цими країнами і комерційний інтерес. Я думаю, що європейці мудрі і знайдуть спосіб обійти санкції", – додав Джабаров.
У Росії відреагували на санкції
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ.
Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.
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