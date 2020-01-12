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12 січня • оновлено в 18:52
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"Зможемо самі!" У "Газпромі" огризнулися на відмову Заходу добудувати "Північний потік-2"

1.1т
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Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це в ефірі російського пропагандистського телебачення заявив голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, передає "РИА Новости".

"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік-2" буде добудований. Звичайно, це вимагатиме трохи більшого часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", – самовпевнено висловився Міллер.

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За однієї умови: у Росії розповіли, як зможуть добудувати "Північний потік-2"

Будівництво "Північного потоку-2"

Будівництво "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олексій Міллер
Місце
Росія
Теги
Газпром Північний потік - 2
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Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
За это время xoxлы откроют новый светофор!
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3
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Срочно ищите специального медовара заточенного под сп2, для научных интервью
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1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Якобы? Слышали мы такие новости при строительстве Крымского моста. Тоже жужжали, слюной брызгали, ядом исходили: "Нет. Его не построят. Это все Мосфильм. Его невозможно построить" И что? Где эти Иксперды? Иных уж нет, а те далече...
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3
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