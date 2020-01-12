"Зможемо самі!" У "Газпромі" огризнулися на відмову Заходу добудувати "Північний потік-2"

Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це в ефірі російського пропагандистського телебачення заявив голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, передає "РИА Новости".

"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік-2" буде добудований. Звичайно, це вимагатиме трохи більшого часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", – самовпевнено висловився Міллер.

Будівництво "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!