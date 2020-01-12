"Зможемо самі!" У "Газпромі" огризнулися на відмову Заходу добудувати "Північний потік-2"

Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Про це в ефірі російського пропагандистського телебачення заявив голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, передає "РИА Новости".
"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік-2" буде добудований. Звичайно, це вимагатиме трохи більшого часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", – самовпевнено висловився Міллер.
Будівництво "Північного потоку-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які перервали участь в проектах через санкції.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Однак глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через чотири роки.
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