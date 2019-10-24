"Змінимо угоду з ЄС": Гончарук показав програму розвитку економіки

Кабінет міністрів затвердив макроекономічний прогноз на 2020-2023 роки і зобов'язав всі держмайно продавати через Prozorro. Також скасовано 20 бюрократичних перешкод для бізнесу.

Про такі підсумки роботи розповів премії-міністр Олексій Гончарук у Facebook. Він опублікував цифри прогнозу щодо зростання ВВП у випадку зростання економіки України за оптимістичним сценарієм.

Так, згідно оновленого оптимістичного сценарію:

ВВП в 2020 році має зрости на 4,8%, в 2021 році – на 5,5%, у 2022 році – на 6,5%;

Курс гривні до долара США при такому сценарії прогнозується в 24,8 грн/$ на 2020 рік, 23,9 грн в 2021-м і 24,2 грн у 2022 році.

"На такий результат буде впливати швидкість проведення реформ, зокрема – антикорупційної, судової, а також захист прав власності", – зазначив Гончарук.

Продаж держмайна і правки в угоді з ЄС

Також на Кабміні вирішили, що тепер держмайно і майно держпідприємств продаватиметься лише через систему ProZorro.Продажі.

"Система довела свою ефективність. Тожу за попередніми розрахунками балансова вартість активів групи "ліквідації і списання" становить 5,7 млрд грн", – сказав Гончарук.

Третє, що зробив Кабмін – звернувся до Верховної Ради з проханням внести зміни до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці. За словами Гончарука, це поступово збільшить в 2,5 рази річну квоту на постачання з України в ЄС м'яса птиці і переробленого м'яса птиці.

Скасували 20 норм

Прем'єр додав, що Кабмін провів перше дерегуляційне засідання, на якому прибрали близько 20 норм, що заважали розвитку бізнесу.

Скасували корупційне поле при видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Тепер їх видаватимуть на електронних аукціонах.

"Це додаткові 200 млн грн надходжень до держбюджету, плюс зростання видобутку газу на 1 млрд куб. м вже за 3 роки", – спрогнозував Гончарук.

Скасували контрольні марки (голограми) на диски з фонограмами, відеограмами, базами даних.

Скасували дублювання регуляторних актів у сфері роздрібної торгівлі алкоголем. Передбачається, що це знищить корупцію в сфері, а бізнес заощадить близько 1,5 млн грн/рік.

Спростили порядок реєстрації іноземних представництв в Україні.

"Крім цього, ми ввели електронні аукціони на право спеціального користування водними біоресурсами, що підвищить інвестиційну привабливість галузі рибальства, наповнить держбюджет за рахунок продажу права на вилов водних біоресурсів", – написав Гончарук.

Також уряд ввів ризик-орієнтований підхід до контролю за безпекою доріг. Це повинно зменшити випадки загибелі та травмування водіїв і пасажирів в ДТП за участю пасажирських автоперевізників, фур і цистерн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Всесвітній банк підвищив прогноз економічного зростання в Україні на 2020 рік з приблизно 3% до 3,7%.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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