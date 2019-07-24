ЗМІ дізналися про таємний бізнес "дочки Путіна": спливли подробиці

Марія Воронцова, ймовірна дочка російського президента Володимира Путіна, є співвласницею фірми "Номеко", яка під Санкт-Перетбуромг будує радіологічний медичний комплекс.

Про це йдеться в розслідуванні Російської служби BBC. Можливій родичці глави РФ в компанії належить частка в 20%.

Як сказано в матеріалі, "Номеко" займається масштабним проектом – багатофункціональним медичним комплексом в Ленінградській області. Вперше про комплекс повідомило уряд Ленінградської області у вересні 2018 р прес-релізі уряду говорилося, що в Юкківскому сільському поселенні на північ від Петербурга з'явиться медцентр, на території якого заплановано будівництво сучасного онкологічного центру європейського рівня. Ймовірна площа комплексу - 30,4 га. Вартість проекту в BBC оцінили в 40 млрд рублів.

"Дочка Путіна" Марія Воронцова bbc.com

Про те, що старшу дочку Путіна звуть Марією Воронцовою, повідомляв журнал The New Times. За його даними, Воронцова – випускниця МГУ, вчилася на факультеті фундаментальної медицини, після чого стала аспіранткою ендокринологічного наукового центру МОЗ.

На початку липня на телеканалі "Росія 1" був показаний сюжет, в якому розповідалося, що в Ленінградській області до 2021 р з'явиться центр ядерної медицини. Коментар кореспонденту телеканалу дала, зокрема, і Воронцова, яка була представлена в сюжеті як дитячий ендокринолог і член ради директорів "Номеко". Те, що Воронцова – старша дочка Путіна, Російській службі BBC підтвердив і знайомий сім'ї президента.

Медичний центр, в якому, можливо, має частку Марія Воронцова NOMEKO.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL, поява іншої ймовірної дочки президента Росії Катерини Тихонової на федеральному каналі викликала ажіотаж в соцмережах. Росіяни не виключили, що спадкоємиця Володимира Путіна готується замінити його на посаді глави держави.

Також з'явилося відео, де глава фонду "Іннопрактіка" Катерина Тихонова, яку вважають молодшою дочкою президента Володимира Путіна, захищала кандидатську дисертацію в Московському державному університеті.

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