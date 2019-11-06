"Злочин проти країни": Абромавічус висунув гучне звинувачення щодо оборонки

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив, що значна частина оборонзамовлення діставалась компаніям, що пов'язані з минулими політиками.

Про це він сказав президенту Володимиру Зеленському під час наради з проблемних питань "Укроборонпрому" у Харкові в середу, 6 листопада. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, тільки частина з компаній концерну працюють з прибутком. Інші зазнають збитків, в тому числі через те, що левову частку замовлень у них відбирали приватні компанії, пов'язані з колишнім керівництвом країни.

"На жаль велика частина держоборонзамовлення, яку зайняли приватні підприємці, відходила до компаній, пов'язаних з минулими політикам. Ми їх імена знаємо. Правоохоронні органи повинні розслідувати ці злочин проти країни", – сказав Абромавічус.

На уточнююче запитання Зеленського глава "Укроборонпрому" підтвердив, що замовлення йшли на приватні підприємства замість того, щоб їх виконували державні.

"Всі гроші держави йшли на підприємства, пов'язані з представниками попередньої влади. "Українська бронетехніка", "Богдан", "Ленінська кузня", деякі інші мали колосальний доступ до замовлень за рахунок колективу "Укроборонпрому", які не отримували за це нічого", – сказав Абромавічус.

Компанію "Українська бронетехніка" пов'язують з колишнім главою Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергієм Пашинським. Корпорацію "Богдан" заснував колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Завод "Ленінська кузня" ("Кузня на Рибальському") належала президенту Петру Порошенку.

Він додав, що через те, що через те, що держкомпанії не мали грошей на розвиток, вони не могли працювати на експорт. "Експорт у 2013 році був $900 млн. Зараз впав до $451 млн", – зазначив Абромавічус.

Абромавічус звинуватив попередню владу

Як повідомляв OBOZREVATEL, заборгованість з зарплат на підприємствах "Укроборонпрому" доходить до чотирьох років. А на деяких заводах людям платять 3500 гривень на місяць.

Гучна "справа Свинарчука" про корупцію в оборонному секторі України є "фейковою сенсацією". Реальні масштаби розкрадань в "Укроборонпрому" набагато більше. Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

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