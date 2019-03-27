"Зламають" біткоїн: група хакерів розробила інструмент проти криптовалют

Хакери з угруповання Lazarus, яку пов'язують з владою Північної Кореї, в найближчому майбутньому можуть атакувати біткоїн-біржі і технологічні стартапи із застосуванням нових розробок.

Про це з посиланням на аналітиків Kaspersky Lab повідомляє видання Forklog. За їхніми відомостями, хакери розробили власні сценарії для засоби автоматизації PowerShell, які замаскували під файли популярних проектів з відкритим вихідним кодом, зокрема, WordPress. З їхньою допомогою вони перенаправляють користувачів на зловмисні сервери C2.

"Після створення сеансу управління шкідливим ПЗ на сервері воно може завантажувати і вивантажувати файли, оновлювати конфігурацію шкідливого ПО і збирати основну інформацію про вузол", - йдеться в звіті Kaspersky Lab. Фахівці рекомендували представникам кріптовалютних компаній дотримуватися запобіжних заходів при установці програмного забезпечення. "Перевіряйте нове ПЗ за допомогою антивірусу і ніколи не активуйте макроси в документах Microsoft Office, отриманих з нових або ненадійних джерел", - заявили вони.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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