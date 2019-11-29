РосЗМІ заявили про зрив переговорів щодо газу з Україною

Технічні консультації щодо транзиту газу, які в п'ятницю, 29 листопада, мали відбутися між Україною, ЄС і Росією, перенесено на наступний тиждень.
Про це повідомило джерело в Єврокомісії, передає "ТАСС". "Технічні консультації перенесено на наступний тиждень", – сказало джерело.
Експертні консультації 29 листопада мали передувати зустрічі щодо газу на рівні міністрів. Вона запланована на початок грудня. Однак тепер, як очікується, консультації на рівні міністрів навряд чи триватимуть наступного тижня, оскільки сторонам потрібно до них підготуватися.
Остання тристороння зустріч міністрів відбулася 28 жовтня в Брюсселі і не принесла практичних результатів. Відтоді минуло вже два раунди консультацій на рівні експертів. За їхніми підсумками стало ясно, що сторони серйозно розходяться в позиціях.
Переговори щодо газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".