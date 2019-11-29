РосЗМІ заявили про зрив переговорів щодо газу з Україною

Технічні консультації щодо транзиту газу, які в п'ятницю, 29 листопада, мали відбутися між Україною, ЄС і Росією, перенесено на наступний тиждень.

Про це повідомило джерело в Єврокомісії, передає "ТАСС". "Технічні консультації перенесено на наступний тиждень", – сказало джерело.

Експертні консультації 29 листопада мали передувати зустрічі щодо газу на рівні міністрів. Вона запланована на початок грудня. Однак тепер, як очікується, консультації на рівні міністрів навряд чи триватимуть наступного тижня, оскільки сторонам потрібно до них підготуватися.

Остання тристороння зустріч міністрів відбулася 28 жовтня в Брюсселі і не принесла практичних результатів. Відтоді минуло вже два раунди консультацій на рівні експертів. За їхніми підсумками стало ясно, що сторони серйозно розходяться в позиціях.

Переговори щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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