Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:09
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

РосЗМІ заявили про зрив переговорів щодо газу з Україною

5.4т
Читати матеріал російською

Технічні консультації щодо транзиту газу, які в п'ятницю, 29 листопада, мали відбутися між Україною, ЄС і Росією, перенесено на наступний тиждень.

Про це повідомило джерело в Єврокомісії, передає "ТАСС". "Технічні консультації перенесено на наступний тиждень", – сказало джерело.

Експертні консультації 29 листопада мали передувати зустрічі щодо газу на рівні міністрів. Вона запланована на початок грудня. Однак тепер, як очікується, консультації на рівні міністрів навряд чи триватимуть наступного тижня, оскільки сторонам потрібно до них підготуватися.

Новини
Війна України і Росії за газ: Київ вжив радикальних заходів

Остання тристороння зустріч міністрів відбулася 28 жовтня в Брюсселі і не принесла практичних результатів. Відтоді минуло вже два раунди консультацій на рівні експертів. За їхніми підсумками стало ясно, що сторони серйозно розходяться в позиціях.

Переговори щодо газу

Переговори щодо газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Тег
транзит газу
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
4
16
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на настоящую Европу https://www.youtube.com/watch?v=rPBhCuDY51w
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Москва готовит себе удавку на шею . Украина не против . Жители РФ уже оплатили строительство ненужных потоков , пусть теперь оплатят долги своего карлика недоноска .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Флегмат Владимир, По моему вам про украинские долги нужно думать . А Потоки пригодятся чтобы галушкин каганат обойти .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Каклов учат только голод, холод и лечебные пи..юли.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги