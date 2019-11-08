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8 листопада • оновлено в 17:16
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На Львівщині зірвали опалювальний сезон: введено режим НС

1.8т Читати матеріал російською

У двох містах Львівської області – Новояворівську та Новому Роздолі – через зрив опалювального сезону оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

Рішення про це в п'ятницю, 8 листопада, ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Там сказали, що компанія "Гарант Енерго М" не виконала покладені на неї зобов'язання, що дозволило б запустити системи теплопостачання в містах Новояворівськ і Новий Розділ.

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"На сьогодні усі терміни вичерпані. ПП "Гарант Енерго М" не виконало цих протокольних доручень. Підбиваючи підсумки і зважаючи на інші обставини, констатуємо, що підприємство не спроможне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон у цих містах", – зазначив директор департаменту розвитку і експлуатації ЖКГ Львівської ОДА Назарій Романчук.

У зв'язку з оголошенням НС місцева влада доручила облуправління ДСНС підготувати документи і передати їх до Києва.

"Крім того, АРМА необхідно невідкладно розглянути можливість зміни керівника, який неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами. Також управлінню поліції області доручено забезпечити цілодобову охорону переданих ТОВ "Гарант Ененрго М" активів ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія-Новий Розділ", – додали у пресслужбі ЛОДА.

На Львівщині зірвали опалювальний сезон: введено режим НС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області в містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

У Львівській області через зрив опалювального сезону у відставку подали мер 30-тисячного міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його заступники.

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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
Правильной дорогой идёте "товарищи"
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васильевич василий
васильевич василий
Мерзни . мерзни волчий хвост
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Ну вот и пошло помаленьку ! Хто нэ мёрзет -- той москаль !
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