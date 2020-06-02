Радник глави МВС Михайло Апостол пообіцяв озвучити прізвища причетних до зникнення зерна з Держрезерву на суму в 800 мільйонів гривень.

На своїй сторінці в Facebook він пояснив, що напередодні потролив колишнього главу Держрезерву Ярослава Погорілого іронічним висловлюванням про те, що 2700 умовних вагонів зерна "з'їли миші".

Апостол підкреслив, що у цій справі Національною поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 191 КК України.

"Проводиться розслідування, і не тільки через нестачу зерна. Але це друга серія. Ми скажемо, що це за миші, їхні прізвища, статус", – написав він.

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Як писав OBOZREVATEL, Кабмін звільнив главу Держрезерву Ярослава Погорілого ще 14 травня. Призначений на цю посаду він був 27 листопада минулого року.