Журналістка назвала ім'я переможця конкурсу на главу митниці

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 22:07, 27.10.2020 Оновлено: 22:39, 27.10.2020

Конкурс на главу Державної митної служби завершився, його виграв гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рабікін.

Про це в Telegram повідомила журналістка Соня Кошкіна. За її словами, документи вже надіслано до Кабінету міністрів.

"Конкурс на главу митниці закінчено. Виграв Павло Рябікін. Документи поїхали до Кабміну", – написала вона.

Telegram Соні Кошкіної.

Нагадаємо, що Кабмін 24 квітня звільнив із посади глави ДМС Максима Нефьодова. Разом із ним було звільнено й голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що конкурс на головного митника України було оголошено 23 жовтня, напередодні виборів. Водночас на збір і подання документів претендентам дали всього один день – понеділок.

Джерела тоді повідомляли, що на посаду хочуть призначити гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

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Економіка Ринки та компанії

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