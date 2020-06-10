"Ти хіба віриш у корону? Я ні!" Журналіст розповів про три провали "Укрзалізниці" за одну поїздку

Журналіст Олександр Хребет поскаржився на поганий сервіс "Укрзалізниці", назвавши три провали компанії під час його поїздки до Слов'янська.

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На своїй сторінці у Facebook він написав, що провідниця не дотрималася маскового режиму, у вагоні не працювала система кліматизації у спеку, а висадити його в пункті прибуття відмовилися через ситуацію з вірусом.

"Еспресо"

За словами журналіста, ще під час посадки провідниця неправильно носила маску і наполегливо намагалася взяти його телефон у свої руки, щоб перевірити електронний квиток.

"Показую електронний квиток на поїзд. Провідниця в масці на пів шишки (рот прикритий, але ніс зовні), хоче взяти його в руки, прибираю телефон далі від неї:

- дайте телефон! (Я трохи шокований, наскільки наполегливо вона намагалася це зробити).

- ні, не потрібно чіпати його руками, ви хіба не чули про корону?

- ой, не мороч мені голову (ще більше в шоці).

- в сенсі?!

- ти хіба віриш у корону?

- звичайно! (В шоці остаточно)

- а я ні!" – розповів він.

Під час поїздки Хребет попросив провідницю, яка вже була без маски, включити кліматизацію, тому що було спекотно, а вікно відкрити неможливо. На що йому відповіли: "Такого у нас немає".

Прибувши на Донбас, зазначив журналіст, його попередили, що в Слов'янську, куди у нього був квиток, поїзд не зупиняється і запропонували вийти в іншому місті.

"Ваш квиток до Слов'янська, ми там не зупиняємося через цю корон... цей вірус. Вам потрібно вийти в іншому місті, в Краматорську", – пояснила йому провідниця.

Хребет закликав компанію бути більш орієнтованою на пасажирів, інакше вони почнуть користуватися іншим перевізником.

"Шановна "Укрзалізнице", можна скільки завгодно наймати ляща, плюща або кліща з зарплатою в 300К, піарити послуги датовані минулим століттям із запахом нафталіну на совку. Але якщо не думати про пасажирів, то вам буде важко після того, як вашу монополію нарешті розіб'ють. Адекватні люди будуть користуватися іншим перевізником, який зайде в Україну", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 1 червня відновила пасажирські перевезення після карантину. При цьому деякі пасажири поскаржилися, що компанія місяцями не повертає їм гроші за скасовані поїздки.

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