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21 грудня • оновлено в 06:12
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Жорсткий удар по Росії і допомога Україні: Трамп підписав історичний закон

2.2т
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Глава США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних добудівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє пресслужба Білого дому. Закон про бюджет передбачає $ 738 мільярдів на оборону. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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"Це історичний день для американських збройних сил. Всього за кілька хвилин я з гордістю підпишу закон про найбільшу в історії інвестицію у військових США... Сьогодні також відзначається ще одне важливе досягнення, коли ми офіційно відкрили новий вид наших військових сил. Це дуже великий і важливий момент", – заявив Трамп перед тим, як поставити підпис, маючи на увазі космічні сили.

У США підкреслили, що санкції проти "Північного потоку 2" і "Турецького потоку" вступили в силу негайно, і все будівництво має бути зупинено відразу.

Жорсткий удар по Росії і допомога Україні: Трамп підписав історичний закон

Оборонний бюджет передбачає також 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми. Крім того, воїнам будуть підвищені зарплати. Також, згідно з бюджетом, на південному кордоні США зведуть стіну.

Жорсткий удар по Росії і допомога Україні: Трамп підписав історичний закон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
санкции Північний потік - 2
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Пигин Макс
Пигин Макс
СП-2 всё равно будет достроен. К чему вся эта истерия? Рано или поздно, Украина лишится почётного звания шланга бензоколонки. Просто США наживает себе всё больше новых врагов...
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Вообще, это новость для сельских жителей по меньшей мере, должна вызывать беспокойство. Глупо, диких с России, загонять в угол. Потому, если вы ещё не молитесь, то бля…., теперь, самое время.
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Юг Руси
Юг Руси
Antuan Zaicenger, в крапку! )))))))))))))))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Про 12-ть недель, про стену, космические войска ... А шо про Украину не сказал?
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Ще не вмерла, Ще не вымерла?-с вопросом чувствуется динамичность, как мультики ожили))))
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