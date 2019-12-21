Жорсткий удар по Росії і допомога Україні: Трамп підписав історичний закон

Глава США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних добудівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє пресслужба Білого дому. Закон про бюджет передбачає $ 738 мільярдів на оборону. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Це історичний день для американських збройних сил. Всього за кілька хвилин я з гордістю підпишу закон про найбільшу в історії інвестицію у військових США... Сьогодні також відзначається ще одне важливе досягнення, коли ми офіційно відкрили новий вид наших військових сил. Це дуже великий і важливий момент", – заявив Трамп перед тим, як поставити підпис, маючи на увазі космічні сили.

У США підкреслили, що санкції проти "Північного потоку 2" і "Турецького потоку" вступили в силу негайно, і все будівництво має бути зупинено відразу.

Оборонний бюджет передбачає також 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми. Крім того, воїнам будуть підвищені зарплати. Також, згідно з бюджетом, на південному кордоні США зведуть стіну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!