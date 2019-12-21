Жорсткий удар по Росії і допомога Україні: Трамп підписав історичний закон

Глава США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних добудівництва "Північного потоку-2".
Про це повідомляє пресслужба Білого дому. Закон про бюджет передбачає $ 738 мільярдів на оборону. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)
"Це історичний день для американських збройних сил. Всього за кілька хвилин я з гордістю підпишу закон про найбільшу в історії інвестицію у військових США... Сьогодні також відзначається ще одне важливе досягнення, коли ми офіційно відкрили новий вид наших військових сил. Це дуже великий і важливий момент", – заявив Трамп перед тим, як поставити підпис, маючи на увазі космічні сили.
У США підкреслили, що санкції проти "Північного потоку 2" і "Турецького потоку" вступили в силу негайно, і все будівництво має бути зупинено відразу.
Оборонний бюджет передбачає також 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми. Крім того, воїнам будуть підвищені зарплати. Також, згідно з бюджетом, на південному кордоні США зведуть стіну.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні прийняв законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Датського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроект, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
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