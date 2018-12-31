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Жорсткі санкції проти Росії: в ЄС озвучили умову для зняття

5.4тЧитати матеріал російською

Європейські санкції проти Росії можна буде зняти лише в тому випадку, коли на Донбасі припиниться вестися вогонь.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц під час інтерв'ю Rheinische Post, уточнивши, що зняття обмежень відбуватиметься поетапно, передає ТСН.

"Ще будучи міністром закордонних справ, я вважав за потрібне конкретним чином зв'язати поетапне скасування санкцій з позитивними кроками щодо України – то, що пропонував тодішній глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр", – зазначив Курц.

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Він також додав, що за останні місяці спостерігається мало прогресу у встановленні перемир'я на Донбасі.

"Київ теж повинен мати справжній інтерес в прогресі", – сказав Курц, додавши, що першим кроком до вирішення конфлікту має бути "припинення вогню на сході України".

Себастьян Курц і Володимир Путін

Себастьян Курц і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019.

В той же день близько опівночі було оголошено перемир'я на Донбасі, однак проросійські терористи постійно його зривали. ЗСУ були змушені відповідати.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Себастьян Курц
Місце
Австралія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Заметьте, о снятии санкций с России говорят все, только не Россия. Ну уж нет!!! Сами ввели, сами и расплачивайтесь!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Можете хохлам ещё тарифы поднять!
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