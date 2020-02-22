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22 лютого • оновлено в 13:45
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"Жодного відношення не мав!" У "Нафтогазі" підловили Гончарука на маніпуляції

2.3т
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У "Нафтогазі" підловили на маніпуляції прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який сказав, що без транзитного контракту з Росією ціна на газ в Україні виросла б у 3-4 рази.

Виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що на насправді мова йде про тариф на транспортування, який на підсумкову вартість газу впливає незначно. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Це не ціна на газ (без транзиту) була б вищою в 3-4 рази, а тариф на транспортування, який є лише однією зі складових (причому не самою великою) загальної ціни", – пояснив Вітренко.

Вітренко спростував слова Гончарука

Вітренко спростував слова Гончарука

Також Вітренко заявив, що Гончарук незаслужено приписав своєму уряду успіхи з підписанням контракту. Він нагадав, що перемога в Стокгольмському арбітражі, яка дала можливість говорити з "Газпромом" на рівних, – це заслуга "Нафтогазу" та попередніх урядів, а не Кабміну Гончарука.

"Укладення нового контракту на транзит стало можливим передусім не через дії уряду, а через те, що ми фактично обміняли позови в арбітражі проти "Газпрому" на новий контракт. До позовів против "Газпрому" уряд жодного відношення не мав. Це я для того, щоб не було ніяких ілюзій на цей рахунок", – написав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук пообіцяв, що лютнева платіжка за газ буде менше, ніж та, яку українці отримали в січні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна буде нарощувати видобуток власного газу.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Ціна на газ Поставки газу в Україну
Особи
Юрій Вітренко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Газпром газ НАК "Нафтогаз"
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