У "Нафтогазі" підловили на маніпуляції прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який сказав, що без транзитного контракту з Росією ціна на газ в Україні виросла б у 3-4 рази.
Виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що на насправді мова йде про тариф на транспортування, який на підсумкову вартість газу впливає незначно. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Це не ціна на газ (без транзиту) була б вищою в 3-4 рази, а тариф на транспортування, який є лише однією зі складових (причому не самою великою) загальної ціни", – пояснив Вітренко.
Вітренко спростував слова Гончарука
Також Вітренко заявив, що Гончарук незаслужено приписав своєму уряду успіхи з підписанням контракту. Він нагадав, що перемога в Стокгольмському арбітражі, яка дала можливість говорити з "Газпромом" на рівних, – це заслуга "Нафтогазу" та попередніх урядів, а не Кабміну Гончарука.
"Укладення нового контракту на транзит стало можливим передусім не через дії уряду, а через те, що ми фактично обміняли позови в арбітражі проти "Газпрому" на новий контракт. До позовів против "Газпрому" уряд жодного відношення не мав. Це я для того, щоб не було ніяких ілюзій на цей рахунок", – написав Вітренко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук пообіцяв, що лютнева платіжка за газ буде менше, ніж та, яку українці отримали в січні.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна буде нарощувати видобуток власного газу.
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