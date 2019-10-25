Жодних аукціонів! Скандальний Фукс розширив свою газову імперію

У Полтавській області депутати облради дозволили семи фірмам, що пов'язані зі скандальним олігархом Павлом Фуксом, розширити межі газових родовищ, не проводячи при цьому аукціонів.

Таке рішення було прийнято на сесії в четвер, 24 жовтня, повідомляє видання "Зміст". За словами голови облради Олександра Біленького, фірми уклали соціальні договори, згідно з якими бюджет Полтавщини отримає 14 млн грн. Також він зазначив, що це не нові родовища, а тільки розширення існуючих.

Йдеться про такі заявки:

ТОВ "Гео вертикаль" на геологічне вивчення Давидівсько-Лелюхівської площі;

ТОВ "Надра вест груп" на геологічне вивчення Бутівсько-Миргородської площі;

ТОВ "Юноліт ойл" на геологічне вивчення Фльорівсько-Ювілейної площі;

ТОВ "Гео коннект" на геологічне вивчення на території Новосанжарського, Решетилівського та Полтавського районів;

ТОВ "Профі нафт" на геологічне вивчення Руновщінської площі;

ТОВ "Транс сет гео" на геологічне вивчення Вільшанської площі;

ТОВ "Бест гео тех" на геологічне вивчення Гулаківської площі.

До кого ведуть зв'язки

Ці 7 родовищ, як повідомляють "Наші гроші", раніше належали компанії "Голден Деррік", що за часів президентства Віктора Януковича була близька до екс-міністру Едуарда Ставицького і без конкурсів отримала три десятка родовищ в Полтавській області. Пізніше "Голден Деррік" змінила назву на "East Europe Petroleum".

Після втечі Януковича і його соратників більшість їх активів виявилися проблемними. Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2014-му їх ліцензії на розробку родовищ заморозили. Так тривало доти, поки на горизонті не з'явився російський олігарх Павло Фукс. Ймовірно, він став власником "East Europe Petroleum" через підконтрольну йому кіпрську "Hartlog Limited".

Компанія на той момент мала 19 ліцензій на видобуток газу. Фуксу вдалося в короткі терміни повернути спецдозволу. Більш того, 16 з 19 відновили в один день – 22 серпня 2017 року. Після цього East Europe Petroleum отримала ще ряд ліцензій на видобуток газу в Полтавській області. Влітку 2018 року Полтавська облрада розширила ліцензії Фукса без будь-яких конкурсів. При цьому державна компанія "Укргазвидобування", всупереч усім спробам, отримати дозволи не змогла.

"Директором групи "East Europe Petroleum" з 2018 року називає себе Марія Мартиненко, а фірма переоформила 19 спецдозволів на інші юрособи. Більшість спецдозволів діють до 2037 року", – йдеться в публікації "Наших грошей".

ТОВ "Транс сет гео" і ТОВ "Бест гео тех" (вони отримали 2 з 7 дозволів на розширення родовищ) на початку 2019 року було переписано на Сейшельські компанії, їх бенефіцарамі вказані жителі Білої Церкви Алла Мініна і Олександр Кириленко.

Урядова постанова №615 передбачає, що без аукціону фірма може отримати спеціальний дозвіл на родовище в разі розширення меж видобутку до 50% її території.

Кому офіційно належать родовища газу nashigroshi.org

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на три гривні, з яких дві гривні з кожної поїздки відраховувалися безпосередньо до кишені путінського мільярдера.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся