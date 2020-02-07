Жадібний платить двічі: експерт пояснив причину провалів Росії

Жадібність керівництва Росії призвела до провалу її енергетичної стратегії. Тепер "наддержава" не може похвалитися ні високими цінами на нафту і газ, ні великими обсягами їхніх продажів.

Про це написав військово-політичний експерт Олександр Коваленко в блозі на "Інформаційному спротиві". За його словами, російська економіка, що залежить від експорту енергоносіїв, опинилася в ситуації, коли стала втрачати гроші не лише за рахунок падіння цін на нафту і газ, а й внаслідок втрати ринків збуту.

"Найбільш гучним скандалом 2019 року стала суперечка між Білоруссю і Росією щодо тарифів на постачання нафти. РБ і РФ не змогли дійти згоди, наслідком чого стало скорочення поставок російської нафти в Білорусь і переорієнтація Мінська на інших постачальників. У підсумку через жадібність Росія втратила ринок для збуту, приблизно, 18 млн тонн нафти на рік", – написав Коваленко.

Продаж нафти та газу

Ще однією "перемогою" Росії стала анонсована відмова від продовження експлуатації польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" для транзиту свого газу в ЄС. На думку аналітиків "Газпрому", в умовах падаючого попиту на газ в ЄС невигідно експлуатувати цю ділянку.

"Але якщо зима 2020-2021 буде ранньою і суворою і Європі знадобляться додаткові поставки, то "Газпром" отримає від Варшави такий рахунок за послуги, що у Олексія Міллера посивіє шевелюра", – пояснив експерт.

Також, за його словами, рішення Туреччини скоротити поставки російського газу з 24 мільярдів кубометрів на рік до 14,8 млрд кубів стало наслідком не лише запуску азербайджанського газопроводу TANAP, а й непродуманої політики "Газпрому".

"Зокрема, "Газпром" минулого року домігся скасування обумовленої з Анкарою знижки розміром 10,25% на поставки газу для підприємств Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AS і Enerco Enerji AS. В результаті, Туреччина різко переорієнтувалася на перспективний TANAP і СПГ з Алжиру, Нігерії та Катару. Власне, повернувши собі 10,25% знижки, втратити 40% поставок – верх стратегічного мислення!", – пояснив Коваленко.

Аналітик зробив висновок: російське керівництво енергетичного сектору протягом останніх кількох років заводить країну в безвихідь. "Але, незважаючи на все вищевикладене, нічого іншого я не можу побажати росіянам, крім як – так тримати, вірною дорогою йдете!", – іронічно підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія стрімко втрачає статус "світової бензоколонки". Крім виснаження родовищ нафти по ній вдарили криза від епідемії коронавірусу, а днями став явним і "удар в спину" від Білорусі.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальної схожості характеристик.

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