Головна Новини
7 лютого • оновлено в 07:28
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Жадібний платить двічі: експерт пояснив причину провалів Росії

4.4т
Читати матеріал російською

Жадібність керівництва Росії призвела до провалу її енергетичної стратегії. Тепер "наддержава" не може похвалитися ні високими цінами на нафту і газ, ні великими обсягами їхніх продажів.

Про це написав військово-політичний експерт Олександр Коваленко в блозі на "Інформаційному спротиві". За його словами, російська економіка, що залежить від експорту енергоносіїв, опинилася в ситуації, коли стала втрачати гроші не лише за рахунок падіння цін на нафту і газ, а й внаслідок втрати ринків збуту.

Новини
Відкинуло на 13 років назад: розкрито реальний рівень доходів росіян

"Найбільш гучним скандалом 2019 року стала суперечка між Білоруссю і Росією щодо тарифів на постачання нафти. РБ і РФ не змогли дійти згоди, наслідком чого стало скорочення поставок російської нафти в Білорусь і переорієнтація Мінська на інших постачальників. У підсумку через жадібність Росія втратила ринок для збуту, приблизно, 18 млн тонн нафти на рік", – написав Коваленко.

Продаж нафти та газу

Продаж нафти та газу

Ще однією "перемогою" Росії стала анонсована відмова від продовження експлуатації польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" для транзиту свого газу в ЄС. На думку аналітиків "Газпрому", в умовах падаючого попиту на газ в ЄС невигідно експлуатувати цю ділянку.

"Але якщо зима 2020-2021 буде ранньою і суворою і Європі знадобляться додаткові поставки, то "Газпром" отримає від Варшави такий рахунок за послуги, що у Олексія Міллера посивіє шевелюра", – пояснив експерт.

Також, за його словами, рішення Туреччини скоротити поставки російського газу з 24 мільярдів кубометрів на рік до 14,8 млрд кубів стало наслідком не лише запуску азербайджанського газопроводу TANAP, а й непродуманої політики "Газпрому".

"Зокрема, "Газпром" минулого року домігся скасування обумовленої з Анкарою знижки розміром 10,25% на поставки газу для підприємств Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AS і Enerco Enerji AS. В результаті, Туреччина різко переорієнтувалася на перспективний TANAP і СПГ з Алжиру, Нігерії та Катару. Власне, повернувши собі 10,25% знижки, втратити 40% поставок – верх стратегічного мислення!", – пояснив Коваленко.

Аналітик зробив висновок: російське керівництво енергетичного сектору протягом останніх кількох років заводить країну в безвихідь. "Але, незважаючи на все вищевикладене, нічого іншого я не можу побажати росіянам, крім як – так тримати, вірною дорогою йдете!", – іронічно підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія стрімко втрачає статус "світової бензоколонки". Крім виснаження родовищ нафти по ній вдарили криза від епідемії коронавірусу, а днями став явним і "удар в спину" від Білорусі.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальної схожості характеристик.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Особа
Злий одесит
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
30
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
медлено но уверено путин идет в мовзолей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
РОССИЯ(?) потеряла рынок для сбыта, или Белоруссия, потеряла поставщика? А так да, фсьо очень плохо и Россия #скоро (с) развалится ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
6 лет ,одно и тоже...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги