Згода інвесторів на скорочення "зелених" тарифів уже зекономила державі 1,5 млрд грн – Міненерго

Внаслідок добровільної згоди інвесторів піти на скорочення "зелених" тарифів та внесення змін в законодавство з серпня поточного року, навантаження на споживачів електроенергії знизилось на 1,5 млрд грн.

Про це 10 листопада повідомила прес-служба Міненерго, повідомляє ExPro.

"Споживачі заощадили за три місяці понад 1,5 млрд грн завдяки зниженню "зелених" тарифів відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та закону 810-IX, що його імплементує", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зокрема зазначається, що у серпні, коли почали діяти знижені тарифи, економія склала 618 млн грн, у вересні – 541 млн грн., у жовтні – 376 млн грн (без ПДВ).

Як повідомлялося, в червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 93% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

4 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік", в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. Відповідний був переданий до другого читання за скороченою процедурою.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Денису Шмигаль з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансова криза в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.