Україна може домогтися перемоги над Росією в судах та отримати багатомільярдні компенсації, навіть якщо Кремль відмовиться сплачувати їх добровільно.

Про це заявила колишня заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль, що брала участь у підготовці позовів до РФ, в інтерв'ю "Європейській правді". "Це непросто, але прецеденти були, і вони були щодо Росії", – сказала Зеркаль.

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Вона зазначила, що претензії України насамперед стосуються не коштів, а фіксації порушень і відновлення прав. "Ці суди – вони передусім про державну гідність, а не про гроші. А гроші – це радше питання інвестиційних позовів проти РФ, які також тривають", – пояснила Зеркаль.

Суди з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов зустрівся з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Вони обговорили збирання доказів про вторгнення й окупацію Росією частини Донбасу й Криму.

Раніше російський журналіст Олексій Венедиктов анонсував суд у Гаазі в справі катастрофи рейсу МН17, де обвинуваченим буде проходити колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін. Він нібито відбудеться вже навесні 2020 року.

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