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26 лютого • оновлено в 12:15
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Зеркаль пояснила, чи зможе Україна витиснути з Кремля гроші за злочини

3.3т
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Україна може домогтися перемоги над Росією в судах та отримати багатомільярдні компенсації, навіть якщо Кремль відмовиться сплачувати їх добровільно.

Про це заявила колишня заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль, що брала участь у підготовці позовів до РФ, в інтерв'ю "Європейській правді". "Це непросто, але прецеденти були, і вони були щодо Росії", – сказала Зеркаль.

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Вона зазначила, що претензії України насамперед стосуються не коштів, а фіксації порушень і відновлення прав. "Ці суди – вони передусім про державну гідність, а не про гроші. А гроші – це радше питання інвестиційних позовів проти РФ, які також тривають", – пояснила Зеркаль.

Суди з Росією

Суди з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов зустрівся з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Вони обговорили збирання доказів про вторгнення й окупацію Росією частини Донбасу й Криму.

Раніше російський журналіст Олексій Венедиктов анонсував суд у Гаазі в справі катастрофи рейсу МН17, де обвинуваченим буде проходити колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін. Він нібито відбудеться вже навесні 2020 року.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Санкції проти Росії
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"выжать деньги из России" - вся суть украинства в одной фразе. Раньше выжимали, прикидываясь друзьями, теперь - прикидываясь жертвами. Идите работать
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"Эти суды – они прежде всего о государственном достоинстве, а не о деньгах." Та да). Эта канешна))).
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