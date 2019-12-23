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23 грудня • оновлено в 16:06
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/ Ринки та компанії

Друг Путіна звернувся до Зеленського через російський банк

2.3т
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Голова російського Сбербанку Герман Греф сподівається, що президент України Володимир Зеленський ухвалить "раціональне рішення" щодо роботи української "дочки" його фінустанови.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Росія-24", передає ТАСС. Українська дочка Сбербанку перебуває під санкціями з 2017 року. У Росії не можуть здійснювати з нею жодних угод, зокрема продавати.

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"Ми вижили, втопити нас легальними методами неможливо, тому що ми відповідаємо всім критеріям регулятора, тож дуже хочеться сподіватися, що якесь із двох рішень раціональне новим президентом і новим урядом буде ухвалене", – сказав Греф.

Він розраховує отримати дозвіл на продаж банку або на повноцінну роботу в Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7млн гривень. Цей захід був застосований до банку за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Господарський суд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії і зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" як депозитарну установу зняти арешт і заборони щодо акцій "дочки" російської фінустанови в Україні.

Суддя Київського апеляційного господарського суду Антоніна Мальченко, яка розглядала справу проти "Сбербанку", отримала листа з погрозами від керівництва російської фінансової установи.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Герман Греф
Місце
Росія
Тег
Ощадбанк Росії
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Коментарі
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Червоний Данило
Червоний Данило
ни в коем случае! гнать все русское на россию! весь бизнес, все банки и т п. все все!
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фил филька
фил филька
разум победит упоротый идиотизм. я верю в украину!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сволочь паРРашная!
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