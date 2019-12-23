Друг Путіна звернувся до Зеленського через російський банк

Голова російського Сбербанку Герман Греф сподівається, що президент України Володимир Зеленський ухвалить "раціональне рішення" щодо роботи української "дочки" його фінустанови.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Росія-24", передає ТАСС. Українська дочка Сбербанку перебуває під санкціями з 2017 року. У Росії не можуть здійснювати з нею жодних угод, зокрема продавати.

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"Ми вижили, втопити нас легальними методами неможливо, тому що ми відповідаємо всім критеріям регулятора, тож дуже хочеться сподіватися, що якесь із двох рішень раціональне новим президентом і новим урядом буде ухвалене", – сказав Греф.

Він розраховує отримати дозвіл на продаж банку або на повноцінну роботу в Україні.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7млн гривень. Цей захід був застосований до банку за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Господарський суд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії і зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" як депозитарну установу зняти арешт і заборони щодо акцій "дочки" російської фінустанови в Україні.

Суддя Київського апеляційного господарського суду Антоніна Мальченко, яка розглядала справу проти "Сбербанку", отримала листа з погрозами від керівництва російської фінансової установи.

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