Закон про ПриватБанк передали на підпис Зеленському

Закон про банки в Україні №2571-д, який забороняє повернення ПриватБанку колишнім власникам, передали на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Інформація про це з'явилася в картці закону на сайті Верховної Ради 21 травня.

Документ після ухвалення його Верховною Радою проходить належну йому процедуру. Свій підпис на ньому вже поставив голова парламенту Дмитро Разумков. "Закон направлено на підпис президенту", – сказано в його картці.

Ухвалення закону є однією з умов співпраці з МВФ та отримання Україною кредиту.

Стан проходження закону Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня під час другого читання і в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги МВФ.

Верховна Рада відмовилася скасувати раніше ухвалений закон про ПриватБанк №2571-д. Тепер документ піде на підпис президенту України Володимиру Зеленському.