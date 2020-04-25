Зеленського спіймали на брехні про зарплати чиновників: хто отримує більше 47 тисяч грн
Президент України Володимир Зеленський у фільмі про першу річницю своєї влади заявив, що зараз чиновники в Україні отримують до 47 тис. грн, що не відповідає дійсності.
Зокрема, глава держави не уточнив, що зарплати працівників бюджетних установ обмежили тільки з квітня і до кінця карантину, а керівництва таких компаній, як "Нафтогаз України" або "Укрпошта", це взагалі не стосується, пише Bihus.Info.
На противагу неправдивим даним у фільмі Зеленського журналісти назвали реальні оклади українських міністрів та інших чиновників, а також загальні суми нарахувань їм за березень 2020 року.
Так, наприклад, оклад генеральної прокурорки Ірини Венедіктової склав 93 648 грн, заступника генпрокурорки Гюндуза Мамедова – 86: 445 грн, а керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – 75 672 гривень.
Оскільки Венедіктова була призначена генпрокуроркою 17 березня, то за половину місяця її нарахування з усіма надбавками становили 76 033 гривень. Мамедов отримав сукупно 109 378 грн, а Холодницькому в березні нарахували 181 612 гривень.
Що стосується Національного антикорупційного бюро, то його директор Артем Ситник минулого місяця отримав оклад в розмірі 102 097 грн, перший заступник глави відомства Гізо Углава – 85 761 грн, а посадові оклади заступників керівника НАБУ Тетяни Варварської і Анатолія Новака – 100 896 гривень.
Очільник СБУ Іван Баканов, в свою чергу, в березні з усіма надбавками і преміями отримав 87 399 грн, його перший заступник Руслан Баранецький – 87 197 грн, а заступники Володимир Горбенко і Сергій Андрущенко – по 79 020 гривень.
Оклад міністра юстиції Дениса Малюськи минулого місяця склав 51 104 грн, в цілому йому нараховано 60 095 гривень.
Більше 47 тис. грн посадового окладу мають також міністр енергетики Віталій Шубін і в.о. міністра культури Світлана Фоменко. Їх оклади – 48 294 гривень. З нарахуванням надбавок і вирахуванням податків в березні місяці цим чиновникам нарахували 42 505 і 52 872 грн відповідно.
А про виплати в березні керівництву Національного агентства з питань запобігання корупції раніше писало "Дзеркало тижня". Згідно з оприлюдненою інформацією, голова НАЗК Олександр Новіков після вирахування податків і зборів отримав 98 625 грн – в цю суму увійшли оклад, надбавка за вислугу років і за роботу в умовах режимних обмежень.
Його заступнику Івану Преснякову разом з окладом, надбавками і преміями нарахували 95 508 гривень. Зарплата ще одного заступника Романа Сухоставця з урахуванням податків і зборів склала 85 793 гривні. У цю суму увійшли оклад, надбавки за вислугу років, інтенсивність роботи, премія за березень, оплата за період відрядження і оплата за період тимчасової непрацездатності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський говорив, що затягнути пояси в Україні доведеться не тільки чиновникам, але і суддям, членам наглядових рад держкомпаній, народним депутатам, прокурорам, працівникам НБУ і ЦВК. За його словами, всі ці категорії більше не повинні отримувати більше 47 тис. грн на місяць.