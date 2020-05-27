Зеленський звільнив від прибуткового податку медиків, які борються з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 591-ІХ, який повертає медикам, що борються з COVID-19, податок на дохід фізичних осіб, що утримувався з їхніх зарплат.

Документ було ухвалено Верховною Радою 13 травня 2020 року, інформують на сайті глави держави.

"Закон дозволить працівникам закладів охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, які борються з поширенням коронавірусу та лікують пацієнтів із COVID-19, отримати за травень та червень 2020 року грошову компенсацію ПДФО, утриманого з їхніх доплат у розмірі до 300% до заробітної платні", – йдеться в повідомленні.

Медиків звільнили від податку

Про що ще йдеться в законі

Документ передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізичних осіб – підприємців у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження.

Водночас така допомога на період карантину з 2 квітня 2020 року не буде оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе за травень – цей період зараховуватиметься їм до страхового стажу для отримання пенсій, виплат за соціальним страхуванням.

Закон надає органам місцевого самоврядування право ухвалити рішення щодо зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Документ дозволяє подовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних і фактичних перевірок, звільнення громадян від відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за договорами про споживчий кредит, ненарахування платникам податків та платникам ЄСВ пені, незастосування штрафів за порушення податкового законодавства, несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання звітності про сплату ЄСВ по останній день місяця, у якому завершується дія встановленого на всій території України карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня Верховна Рада звільнила медиків, які борються з COVID-19, від сплати всіх податків і зборів на період боротьби з епідемією. Фактично це означає, що зарплата медиків зросте.

Також 13 травня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2166, який передбачає можливість для підприємців не платити податки за місяці, в яких вони не отримували прибуток.