Зеленський звернувся до Шмигаля з терміновою вимогою: доручив провести масштабну перевірку

Президент України Володимир Зеленський зажадав від прем’єра Дениса Шмигаля, РНБО та СБУ негайно перевірити стан стратегічних підприємств і захистити економічні інтереси держави.

Про це сказано в повідомленні на сайті Офісу президента в четвер, 6 серпня.

Чого вимагає президент

оцінити стан діяльності об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави. Виявити та усунути фактори, що блокують їхню роботу;

зробити неможливим економічно необґрунтоване відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави;

оцінити вплив на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (панівне) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави. Зокрема, це слід зробити щодо ПАТ "Мотор Січ".

Шмигаль має доповісти Зеленському про результати перевірки.

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