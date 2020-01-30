Зеленський зустрівся з президентом SOCAR: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом азербайджанської енергетичної компанія SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Глава держави зазначив, що українська влада буде сприяти реалізації спільних із компанією проєктів у сферах постачання нафти і газу, повідомили на сайті Офісу президента.

Також сторони обговорили можливості інвестування в газотранспортну галузь України.

Зеленський зустрівся з президентом SOCAR Сайт Офісу Президента

Зеленський відзначив важливість реалізації домовленостей про роботу компанії в Україні, які були досягнуті під час його візиту в Азербайджан у грудні минулого року.

У зустрічі також взяли участь віцепрезидент SOCAR Ельшад Насіров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчін Мамедов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що енергетична компанія SOCAR зацікавилася в приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод". У середу, 29 січня, представники компанії разом із представниками Фонду державного майна України оглянули ОПЗ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!