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30 січня • оновлено в 22:21
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Зеленський зустрівся з президентом SOCAR: про що домовилися

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом азербайджанської енергетичної компанія SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Глава держави зазначив, що українська влада буде сприяти реалізації спільних із компанією проєктів у сферах постачання нафти і газу, повідомили на сайті Офісу президента.

Також сторони обговорили можливості інвестування в газотранспортну галузь України.

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Зеленський зустрівся з президентом SOCAR

Зеленський зустрівся з президентом SOCAR

Сайт Офісу Президента

Зеленський відзначив важливість реалізації домовленостей про роботу компанії в Україні, які були досягнуті під час його візиту в Азербайджан у грудні минулого року.

У зустрічі також взяли участь віцепрезидент SOCAR Ельшад Насіров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчін Мамедов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що енергетична компанія SOCAR зацікавилася в приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод". У середу, 29 січня, представники компанії разом із представниками Фонду державного майна України оглянули ОПЗ.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
енергосистема України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Когда Зе займётся своими прямыми обязанностями? Люди устали от дешёвого пиара.
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