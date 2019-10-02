Зеленський зустрівся з керівництвом Нацбанку: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрілися з керівництвом НБУ й обговорили фінансово-економічний розвиток держави.

Про це повідомили в пресслужбі Кабміну. "У ході наради вирішувалася низка питань, зокрема, щодо макроекономічної ситуації в країні, створення умов для підвищення доступності кредитування та результатів роботи місії МВФ", – сказали в КМУ.

Також Зеленський, Гончарук і керівництво Нацбанку розглянули координацію дій Уряду та НБУ, акцентуючи на незалежності кожної з інституцій. Найближчим часом вони підпишуть Меморандум про координацію політик.

"Уряд України продовжить реалізовувати макроекономічні реформи, які проводилися протягом останніх років. Водночас економіка відновлюється, інфляція знижується. І НБУ багато зробив для цього. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо примножити ці результати та створити умови для прискорення економічного зростання", – прокоментував Гончарук.

Він додав, що незалежність НБУ – один із маркерів цього зростання, і уряд буде всіляко підтримувати це.

Зеленський зустрівся з керівництвом Нацбанку kmu.gov.ua

Зеленський зустрівся з керівництвом НБУ

Як писав OBOZREVATEL, Національний банк України повідомив, що зростання курсу гривні обумовлене появою нових фундаментальних факторів, які визначають пропозицію валюти на ринку.

Кабмін планує запустити нову митну службу України з 1 листопада 2019 року.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що прожитковий мінімум в Україні має бути вдвічі вищим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!