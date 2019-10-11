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11 жовтня • оновлено в 13:13
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Зеленський зробив нове важливе призначення: в "Укроборонпромі" кадрові перестановки

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Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко став членом наглядової ради концерну "Укроборонпром".

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського опублікували в п'ятницю, 11 жовтня, на сайті глави держави. "Призначити членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Вітренка Юрія Юрійовича – виконавчого директора "Групи Нафтогаз" акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за згодою)", – йдеться в документі.

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Зеленський зробив нове важливе призначення: в "Укроборонпромі" кадрові перестановки

"Нафтогаз"​​​

Зеленський зробив нове важливе призначення: в "Укроборонпромі" кадрові перестановки

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром" за 2018-2019 роки проведе компанія Baker Tilly Ukraine.

Основним акціонером державного концерну "Укроборонпром" найімовірніше стане Міністерство оборони. Про це заявив секретар Ради з національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус ініціював розслідування підписання Павлом Букіним указу про зміну статуту концерну з подальшим виведенням з-під його контролю державної компанії "Укрспецекспорт".

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Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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