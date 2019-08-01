Зеленський знизив тарифи в Україні? Стало відомо, чи так це

У липні ціна на газ в Україні, порівняно з червнем, зменшилася на 648 гривень (або майже на 12%).
Так, заява президента Володимира Зеленського про те, що його команді вдалося знизити тарифи в країні на 12%, відповідає дійсності, якщо він мав на увазі тарифи на блакитне паливо. Фактчекінг, посилаючись на дані "Нафтогазу", провело видання Deutsche Welle.
Всього, за даними українського уряду, вартість газу для населення за три місяці зменшилася на чверть – із 5803 до 4640 гривень за тисячу кубів.
Колаж
Нагадаємо:
З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.
14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.
24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.
НАК і уряд уже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень. 14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.
Відповідний тариф вказувався без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшилася на 7,3%.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки українці платитимуть за газ із 1 серпня.
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