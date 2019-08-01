Зеленський знизив тарифи в Україні? Стало відомо, чи так це

У липні ціна на газ в Україні, порівняно з червнем, зменшилася на 648 гривень (або майже на 12%).

Так, заява президента Володимира Зеленського про те, що його команді вдалося знизити тарифи в країні на 12%, відповідає дійсності, якщо він мав на увазі тарифи на блакитне паливо. Фактчекінг, посилаючись на дані "Нафтогазу", провело видання Deutsche Welle.

Всього, за даними українського уряду, вартість газу для населення за три місяці зменшилася на чверть – із 5803 до 4640 гривень за тисячу кубів.

Колаж

Нагадаємо:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки українці платитимуть за газ із 1 серпня.

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