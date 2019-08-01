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Зеленський знизив тарифи в Україні? Стало відомо, чи так це

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У липні ціна на газ в Україні, порівняно з червнем, зменшилася на 648 гривень (або майже на 12%).

Так, заява президента Володимира Зеленського про те, що його команді вдалося знизити тарифи в країні на 12%, відповідає дійсності, якщо він мав на увазі тарифи на блакитне паливо. Фактчекінг, посилаючись на дані "Нафтогазу", провело видання Deutsche Welle.

Всього, за даними українського уряду, вартість газу для населення за три місяці зменшилася на чверть – із 5803 до 4640 гривень за тисячу кубів.

Зеленський знизив тарифи в Україні? Стало відомо, чи так це

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Теми
Ціна на газ ринок газу Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
газ тарифи політика Економіка України видео
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Козлова Ольга
Козлова Ольга
Знизив не він, а уряд і цей процес розпочато ще до президентських виборів
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Это вначале,а потом?
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Козлова Ольга
Козлова Ольга
Знизи
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