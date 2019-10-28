Зеленський зібрався "відібрати" в України спирт: озвучено ціну питання

Приватизація "Укрспирту" принесе до бюджету України не менш як 5 млрд гривень. Процес може початися вже у 2020 році.

Про це на брифінгу в понеділок, 28 жовтня, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів. За її словами, без лібералізації виробництва спирту в Україні держпідприємство-монополіст можна продати тільки за ціною металобрухту. Щоб цього уникнути, президент минулого тижня вніс до Верховної Ради законопроект, який демонополізує виробництво спирту. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми розраховуємо, що його приймуть до кінця року. І в пакеті з цим буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту". За нашими оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе державі не менш як 5 млрд гривень. Вона можлива винятково на демонополізуваному ринку, інакше цілісні майнові комплекси (будівлі, приміщення) можуть продаватися тільки як металобрухт. Тому, що якщо на них не можна виробляти спирт, вони коштують в рази дешевше. Тому ми розраховуємо, що закон буде прийнято і вступить в силу до 1 січня 2020 року. З цього моменту почнеться підготовка і приватизація всієї спиртової галузі в Україні", – сказала Ковалів.

Вона додала, що можливі доходи від приватизації "Укрспирту" до проекту бюджету ще не вносили. "Цифри в бюджет вносяться по мірі прийняття законів. І бюджет на сьогодні доопрацьовується до другого читання. Ми розраховуємо, що наступного тижня проект бюджету до другого читання буде внесений до парламенту", – зазначила Ковалів.

"Укрспирт" приватизують

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про скасування державної монополії на виробництво харчового спирту.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив про кадрові перестановки в ряді профільних держустанов. Так, в. о. директора ДП "Укрспирт" замість Юрія Лучечка став Сергій Блескун.

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