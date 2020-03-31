Зарплати медиків в Україні піднімуть з квітня: Зеленський поставив жорстку умову

В Україні з квітня піднімуть зарплати медикам – в зв'язку з боротьбою з епідемією коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента за підсумками наради керівництва держави у вівторок, 31 березня.

Зарплати медиків

"Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заради індексації пенсій у 2020 році Україна буде збільшувати зовнішній борг і дефіцит бюджету. Піти на такі заходи доведеться через спалах коронавірусу.

Індексацію пенсій в Україні потрібно проводити не дивлячись ні на що, оскільки вона була закладена в державний бюджет.

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