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31 березня • оновлено в 16:39
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Зарплати медиків в Україні піднімуть з квітня: Зеленський поставив жорстку умову

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В Україні з квітня піднімуть зарплати медикам – в зв'язку з боротьбою з епідемією коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента за підсумками наради керівництва держави у вівторок, 31 березня.

Зарплати медиків

Зарплати медиків

"Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заради індексації пенсій у 2020 році Україна буде збільшувати зовнішній борг і дефіцит бюджету. Піти на такі заходи доведеться через спалах коронавірусу.

Індексацію пенсій в Україні потрібно проводити не дивлячись ні на що, оскільки вона була закладена в державний бюджет.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Коронавірус
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Підніматиме зарплату медикам за рахунок прямої добровільно-примусової допомоги від громадян? Як на армію? Бо ж податків за 29 років "самостійності" не вистачило. Благодійники, бл@дь.
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Економіка Ринки та компанії

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