Зеленський розповів про реформу "Укрзалізниці": потрібно багато грошей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реформа "Укрзалізниці" "є тільки на папері", на неї потрібно багато грошей і він не вірить, що вона відбудеться найближчим часом.

Про це він заявив під час своєї прес-конференції за результатами першого року президентства 20 травня.

Зеленський розповів про реформу "Укрзалізниці"

"На папері вона дуже складна. Їм треба дуже багато грошей. Є вантажні перевезення, є пасажирські перевезення. І в найскладніші часи ми не можемо підвищити ціну на пасажирські квитки. До речі, цей напрямок дотаційний у всій Європі", – сказав президент.

Він додав, що для державних підприємств виділено порядка 3-5 млрд гривень для того, щоб робити у них замовлення. Зокрема він згадав Крюківський вагонобудівний завод, на якому планують замовити близько 100 вагонів.

"Поки що це на папері. Вони скаржаться на коронавірус і це частково правда. І пан Криклій як міністр інфраструктури 90% свого часу витрачає на коронавірус – на повернення наших громадян. Це сотні людей тільки авіасполученням", – додав Зеленський.

"Я думаю, через місяць, коли ми вийдемо з цього складного процесу, ми обов'язково перейдемо до реформування "Укрзалізниці", – підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутнє пасажирського залізничного транспорту в Україні – за швидкісними поїздами і комфортними приміськими електричками.

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №3432, який пропонує створити тимчасову слідчу комісію з 13 депутатів для перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця", а також розслідування можливих порушень законодавства менеджментом підприємства.

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