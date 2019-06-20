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Зеленський заявив про нову реформу: створить спеціальну службу

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Служба безпеки України повинна позбутися функцій розслідування економічних злочинів. Крім того, в країні має з'явитися Державна служба фінансових розслідувань.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з бізнесом 20 червня, передає "Інтерфакс". "Окрема тема – це відносини бізнесу із силовими структурами. Почнемо з декомерціалізації Служби безпеки України. Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а як тільки буде сформована нова Рада, думаю, найближчим часом ми запропонуємо невідкладно позбавити СБУ невластивих їй функцій. Служба повинна боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Глава держави також заявив, що підтримує демілітаризацію податкової служби і створення Державної служби фінансових розслідувань "із акцентом саме на аналітичну роботу".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію і зазначив, що державі не потрібні непрофільні активи. "Україні як державі треба позбутися непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", – сказав Зеленський.

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Тема
Обшуки СБУ
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
СБУ
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