Зеленський заявив про масштабну реконструкцію аеропортів "у всіх важливих точках України"

Реконструкцію аеропортів в основних українських містах у 2021 році включать до програми "Велике будівництво" і за 2-3 роки відновлять всі аеродроми, які потрібні Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Полтавської області, повідомили в його пресслужбі. Глава держави уточнив, що за два-три роки вдасться побудувати всі аеродроми, які потрібні Україні.

У Полтаві президент ознайомився з проектом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава". Для його повноцінної роботи необхідно реконструювати злітно-посадкову смугу.

За словами директора підприємства Володимира Окари, на це необхідно 425 млн гривень.

"Треба робити смугу. Підтримувати немає сенсу, оскільки ви витрачаєте гроші на підтримку, а смуга і далі не функціонує", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже в цьому році кошти на ремонт смуги будуть закладені в обласному бюджеті. І пообіцяв, що аеропорт додадуть до програми "Велике будівництво", де будуть аеропорти "в усіх важливих точках України".

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко також зазначив, що наступного року роботи з ремонту смуги будуть включені до Національної програми "Велике будівництво". За рахунок бюджету Полтавської області в цьому році повинна бути розроблена проектно-кошторисна документація.

"Всі аеропорти будемо додавати до програми. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, які мають документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть в цьому році, то в наступному році ми побудуємо", – сказав глава держави.

Як повідомляв Обозреватель, президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність грошей на будівництво аеропорту в Дніпрі в проекті державного бюджету на 2020 рік. За його словами, можливо, це "якась помилка".