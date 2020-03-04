Зеленський заявив про комунальний провал Гончарука через абонплату на газ і хаос в платіжках

Кабінет міністрів України провалив інформаційну кампанію, роботу з населенням і місцевою владою в сфері комунальних послуг. Частина платіжок прийшла з підвищеними сумами, а деякі українці отримали платіжки з подвійною оплатою абонплати за газ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 4 березня, виступаючи перед Верховною Радою. "Ми зустріли зиму з рекордними запасами, знизили ціни на газ для населення. Вона на 35% нижче, ніж в минулому році. Але люди заплуталися через хаус з платіжками, десь вони менше, десь немає, кому-то порахували абонплату за кілька місяців вперед. Кабмін провалив роз'яснювальну кампанію з місцевою владою, щоб люди у всіх регіонах відчули зменшення сум у платіжках", – заявив президент

Таку заяву президент зробив напередодні відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відзначимо, частина українців вже отримала платіжки, які в десятки разів вище минулих. Так, в Україні (за новим законом "Про житлово-комунальні послуги" та відповідно до нормативів Кабміну) в тих будинках, де індивідуальні лічильники на опалення мають від 70 до 99% квартир, іншим доводиться платити за комуналку сусідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента України розповіли, як менше платити за опалення.

Президент Володимир Зеленський 1 лютого провів нараду з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком з питань комунальних тарифів. Він зажадав знизити платіжки за опалення до 25-30% у всіх областях країни.

У свою чергу, Гончарук повідомив, що 143 підприємства в 120 містах прийняли рішення про зниження тарифів, і досить значний відсоток людей в країні отримав реальне зменшення рахунків в грудні. За його словами, уряд працює з місцевою владою, щоб більше підприємств долучилися до цього процесу.

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