Зеленський заявив про бажання побудувати в Україні Голлівуд і Діснейленд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побудувати в Україні Голлівуд та Діснейленд.

Таке бажання він озвучив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, повний текст якого опубліковано на офіційному сайті президента. На його думку, ці визначні місця могли б "просунути" Україну з точки зору відносин у туризмі, а також безвізового режиму зі США.

"Мені здається, це відкрило б двері для поліпшення наших відносин. Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики. – Ред.) – у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик", – наголосив Зеленський.

На його думку, у нашій країні є місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок, вважає президент, саме тому був проголосований закон про рібейти.

"Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд. Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі. Мені здається, що планів багато", – повідомив президент.

Нагадаємо, перекладаючи зазначене інтерв'ю президента України, його Офіс допустив неточності. Так, у відповіді на одне із запитань Зеленський назвав Україну "найбільшою демократією серед країн колишнього СРСР". Однак у перекладі журналіст нібито називає так не країну, а самого Зеленського.

У тій же розмові з американським журналістом Володимир Зеленський назвав умови для зміни Конституції країни. Зокрема, він зазначив, що в ні угодах, ні в "нормандському форматі" нічого немає про членство України в НАТО. Також президент наголосив, що Україна може діяти згідно з Мінськими угодами, але не на умовах Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: