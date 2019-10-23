Зеленський задумав відібрати у держави монополію на спирт: чого чекати від нововведення

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво харчового спирту.

Про це повідомили у пресслужбі ОП. Якщо парламент підтримає документ, то монополія буде скасована з 1 січня 2020 року, а виробляти спирт зможуть підприємства будь-якої форми власності за умови, що вони отримають ліцензію.

Також дозвіл знадобиться для оптової торгівлі речовиною на території України.

"Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних і ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання (організації) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії. Порядок ведення реєстру зазначених закладів встановлює Кабінет Міністрів України", – йдеться на сайті глави держави.

Також проєкт закону вводить повну лібералізацію експорту спирту з України. Цим зможуть займатися підприємства, у яких є ліцензія на виробництво.

Водночас для захисту вітчизняних виробників імпортувати спирт до 1 січня 2022 року зможуть лише держпідприємства, уповноважені Кабміном.

Очікується, що цей закон допоможе створити в Україні цивілізований ринок спирту і лікеро-горілчаних виробів.

У пресслужбі додають, що останніми роками законне виробництво сировини в Україні впало, а фальсифікату – зросло.

"Упродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось учетверо. Водночас частка тіньового обороту від загального споживання харчового спирту в країні зросла з 10% у 2007 році до 55% у 2019 році", – сказали в пресслужбі.

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Цю реформу вже прокоментував міністр розвитку економіки Тимофій Мілованов. "Рухаємося вперед по "Укрспирту". Демонополізація, приватизація та детінізація", – написав Мілованов у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні контрафактний спирт продають на ринках, в магазинах і навіть у мережі. Такий напій може коштувати життя. Щорічно десятки українців помирають від отруєння неякісним алкоголем.

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