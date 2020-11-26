Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт про підтримку бізнесу під час карантину

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 17:12, 26.11.2020 Оновлено: 17:19, 26.11.2020

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підтримку для підприємців під час карантиних обмежень.

Документ №4429 зареєстрований 26 листопада і переданий на розгляд керівництва парламенту.

Називається проєкт закону "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2".

Він визначений главою держави як невідкладний. Сам текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

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