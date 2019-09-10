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10 вересня • оновлено в 22:56
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Зеленський вирішив розпустити ЦВК і підписав документ: названа причина

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Президент Володимир Зеленський прийняв рішення розпустити Центральну виборчу комісію (ЦВК). Відповідне подання було підписано 9 вересня і направлено до Верховної Ради для остаточного рішення.

Подання також знаходиться в розпорядженні OBOZREVATEL. А враховуючи, що Зеленський має більшість в парламенті, вже незабаром рішення можуть остаточно ухвалити. Причина розпуску – нібито заангажованість в роботі ЦВК. Більш того, Зеленський описав конкретний випадок з його депутатом Олександром Куницьким. Комісія відмовилася його реєструвати по одному з харківських округів (169-й).

Куницький має подвійне громадянство і не проживав п'ять років до виборів в Україні, як того вимагає закон. Однак рішення ЦВК він оскаржив в суді. Президент вважає, що це достатній доказ заангажованості комісії.

Рішення по ЦВК

Рішення по ЦВК

Новини
Зеленський готується розпустити ЦВК: ЗМІ назвали причину

"Центральна виборча комісія неодноразово виявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань, що відносяться до її повноважень, наслідком чого, в тому числі, були численні судові процеси", - написано в указі.

Відзначимо, що 24 і 26 серпня Верховний суд скасував протокол ЦВК України про результати виборів в 198-му виборчому окрузі Черкаської області. в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидат від "Слуги народу" Наталії Дьяченко. В результаті Рудик не прийняв присягу народного депутата.

Зеленський вирішив розпустити ЦВК і підписав документ: названа причина

Зеленський вирішив розпустити ЦВК і підписав документ: названа причина

Зеленський вирішив розпустити ЦВК і підписав документ: названа причина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня у Верховній Раді обраному народному депутату Сергію Рудику відмовилися видавати депутатське посвідчення.

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Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Всем Петиным блядям люстрацию делает.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ох і мстиве це клоунятко.
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