Зеленський вирішив обвалити курс гривні: до чого може призвести новий долар в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара, який закладено в бюджет – близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери.

Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували й економісти, і колишні чиновники. Про те, як глава держави може обвалити нацвалюту і до чого це призведе – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Зеленський "слухає не тих", але обвалити курс самостійно не вийде

Президент не повинен займатися валютному ринком – у нього немає на те ні повноважень, ні важелів впливу, ні навіть необхідних знань. Але Зеленський після президентських і парламентських виборів фактично отримав безмежну владу і небувалий мандат довіри від українців.

Співрозмовники OBOZREVATEL в Кабміні розповідають про переваги особистого спілкування з главою держави. Минулий склад уряду мав тісніший контакт із Нацбанком: вони проводили спільні зустрічі та разом намагалися донести до президента "потрібну" інформацію. Інша ж група "порадників" (в ньому є керівництво і одного з держбанків) запевняла президента: курс долара потрібно "відпустити", інакше бюджет провалять, а бізнес закриється. Мовляв, економіку висушили, а правильна поведінка – друкувати гроші.

Але ось ключі від друкарського верстата і валютного ринку зберігаються у Нацбанку. "Змінити політику Національного банку не так просто, як може здатися. Смолій пішов, але залишилося правління на чолі з Катериною Рожковою. Вона зараз представляє правління. Річ у тім, що це колегіальний орган. Глава НБУ сам жодного рішення ухвалити не може. У нас Нацбанк уже чудово працював без голови, коли пішла Гонтарева, а її місяцями не могли звільнити і призначити іншу людину. Зараз може бути така сама ситуація. Смолія немає, але правління залишилося", – зазначає джерело в уряді.

Курс долара в Україні pixabay

За його словами, щоб виконати план президента, увімкнути друкарський верстат і відпустити гривню, недостатньо призначити тільки главу НБУ. Треба поміняти все правління. До того ж треба знайти не просто кваліфікованих людей, які не заплямовані зв'язками з політикою, а й тих, хто при цьому погодиться виконувати сумнівну стратегію Зеленського щодо емісії та девальвації.

"Багато хто з тих, із ким проводили співбесіду на посаду Смолія, самі відмовилися від неї. У НБУ непогана репутація на ринку. Піти замість Смолія та обвалити курс – заплямувати себе", – розповідає співрозмовник.

Павло Кухта, який виконував обов'язки міністра економіки в Кабміні Шмигаля, у коментарі OBOZREVATEL також заявив, що друкувати гривню і обвалювати курс неправильно, а зробити це можна тільки за допомогою колегіального рішення правління НБУ.

"Бюджет недовиконають в кінці року. У ньому вже величезний дефіцит, в який і так можна вкластися, якщо десь не вистачить ресурсу. Підрив незалежності Національного банку призведе до ще сумніших наслідків, ніж невиконання бюджету", – розповідає він.

Колишній в.о. міністра також вважає, що навіть якщо дискусія про валютну політику і проводиться, її в будь-якому разі краще вести кулуарно, а не публічно, як це робить Зеленський. "Президент має право говорити те, що думає. Але, напевно, ми б хотіли мати чіткіший розподіл влади, де у кожного є своя відповідальність. Але у нас президент фактично і глава коаліції, він більше втягнутий в усе, ніж інші президенти. Саме це дає йому ту владу, яка є у нього. Сам він за посадою до економіки відношення не має", – каже Кухта.

Як можуть обвалити гривню і до чого це призведе

Щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк повинен активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту), і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки сумних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці збільшиться, зросте попит на товари і послуги. Але практично відразу ж після цього зростуть ціни. Що може змінитися:

Інфляція зростатиме спільно з курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками Володимира Мазуренка, у разі різкого подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 відсоткових пункти. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може вирости в ціні на 30-45 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть зростати ціни й на інші комунальні послуги: гарячу воду, опалення і навіть холодну воду та електроенергія.

Як можуть змінитися ціни з курсом у 30 грн/$:

банани: з 28-30 до 36 грн за кг;

газ: з 2,7 до 3-3,15 грн за кубометр (без урахування абонплати);

загальне зростання цін: з 6 до 8,2% у 2020 році;

гаряча вода: з 97 до 108 грн за кубометр води у Києві.

Наприклад, кілограм бананів у супермаркетах в середньому коштує $1,2. Якщо зараз це 31,5 грн, то до кінця наступного року – 36,1 грн за кілограм.

Квартири і машини. В Україні ринок нерухомості й авто також прив'язаний до вартості долара. Всі ціни зафіксовані в американській валюті, хоча і сплачуються у гривнях. Наприклад, квартира у Києві, яка зараз продається за 1 млн 80 тис. грн, після обіцяного курсу в 30 грн коштуватиме вже 1 млн 200 тис. грн. Така сама ситуація і з машинами. Їх привозять з-за кордону, ціни фіксують у доларах.

Щоб виконувати бюджет, незважаючи на низький курс долара, уряд ще на етапі розробки прогнозів має враховувати реальний стан на ринку. І хоч міцна гривня і позбавляє доходів експортерів, її різкий обвал може вдарити по всіх українцях.