Зеленський обіцяє другий паспорт, а Порошенко – багатство: чого очікувати від кандидатів

Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали лідерами в президентських перегонах за результатами всіх екзит-полів і, швидше за все, продовжать битву за крісло голови держави у другому турі. Обидва кандидати в своїй програмі обіцяють економічний прорив.

І Зеленський, і Порошенко підтримують запуск ринку землі, скасування податку на прибуток, бачать розвиток енергетики в нарощуванні власного видобутку, а не в зниженні тарифів. При цьому ноу-хау Зеленського – економічний паспорт українця, а Порошенко бачить країну в якості аграрного лідера і транспортного хаба.

OBOZREVATEL розібрався, які економічні обіцянки дали лідери президентських перегонів.

Ринок землі

Зеленський:

"За" ринок, але без деталей.

"Формування прозорого ринку землі" – так звучить один з пунктів програми кандидата Володимира Зеленського. У самій програмі ця теза ніяк не роз'яснюється. Також лідер "95 кварталу" не торкався цієї теми і в публічних виступах.

Порошенко:

"За" ринок, але з обмеженнями.

Також за відкриття ринку землі виступає і президент Петро Порошенко. Правда, в передвиборчій програмі про це немає жодного слова. А ось в публічному просторі кандидат неодноразово висловлював свою позицію. Мовляв, ринок потрібно ввести, але з обмеженнями.

"Ми, працюючи на догоду популістам говоримо:"Ні, ні, ні. Ми не торкнемося цього питання". А чому це? А якщо встановити мінімальну ціну на землю, дуже дорогу? Щоб людина отримала справедливі гроші. А якщо встановити високий реєстраційний збір? Щоб місцеві ради отримали від цього великі доходи? А якщо розмір цього реєстраційного збору буде таким, що не буде жодного сенсу землю перепродувати, щоб не прийшли спекулянти? На першому етапі заборонити купувати землю іноземцям. А якщо обмежити максимальні обсяги цієї землі, щоб не скупили все аграрні олігархи", – заявив він 10 січня в Рівненській області.

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Податки

Зеленський:

нульова декларація для бізнесу;

"прості і зрозумілі" податки;

податок на виведений капітал замість податку на прибуток;

пільговий податковий рік для нових підприємств.

Отже, кандидат у своїй програмі пропонує всім бізнесменам пройти "чистилище". Заплатити 5% і легалізувати доходи, отримані в "тіні". Крім того, Зеленський обіцяє скасувати податок на прибуток. Замість цього ввести податок на виведений капітал, тобто державі доведеться заплатити, тільки якщо прибуток підприємства, наприклад, буде виведений у вигляді дивідендів власникам.

Тобто, якщо залишати прибуток в підприємстві і інвестувати її в розвиток, платити не доведеться.

"Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки повинні всі", – йдеться в програмі Зеленського.

Порошенко:

підтримує нульову декларацію і податок на прибуток, але нічого не обіцяє.

У програмі президент тему майбутніх податків обійшов стороною. При цьому раніше в публічних висловлюваннях підтримував і нульову декларацію, і податок на виведений капітал.

"Заявляю, що після повернення народних депутатів з виборчих перегонів в зал Верховної Ради буду пропонувати повернутися до законопроекту про податок на виведений капітал як ключове джерело для внутрішніх інвестицій", – написав Порошенко на своїй сторінці в соцмережі.

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Тарифи

Зеленський:

знизити тарифне навантаження на малозабезпечених;

домогтися енергетичної незалежності.

На відміну від багатьох колег по виборчих перегонах, Володимир Зеленський у своїй програмі не обіцяє в кілька разів знизити тарифи на газ або навіть "зробити їх доступними". Замість цього кандидат пропонує знизити навантаження на малозабезпечених і домогтися енергетичної незалежності (тобто відмовитися від імпорту енергоресурсів за рахунок збільшення власного видобутку).

"Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їх експортером на європейський ринок", – йдеться в програмі Зеленського.

Порошенко:

все ще обіцяє енергетичну незалежність.

Тему тарифів Петро Порошенко обійшов стороною. Також в програмі не згадується і енергетична незалежність. Однак, будучи президентом, Порошенко затвердив програму "2020", в якій йшлося про те, що вже до наступного року країна зможе обеспчіть себе блакитним паливом самтостоятельно. Однак, вже зараз ясно, що до зазначеного терміну впоратися не вдасться. Тепер президент очікую, що домогтись енергонезалежності можна буде до 2021-2022 років.

Майбутнє економіки України

Порошенко:

Країна стане аграрним і IT-лідером і транспортно-логістичним хабом Європи.

Петро Порошенко у своїй програмі заявляє, що за наступні п'ять років Україна повинна стати:

– лідером аграрного сектора в Європі;

– одним з п'яти нових глобальних лідерів ІТ-сектора;

– регіональним лідером індустріального розвитку;

– транспортним хабом Східної Європи.

Для цього кандидат обіцяє залучати нові інвестиції, вдосконалювати транспортну інфраструктуру, створювати переробні виробництва на території країни, щоб експортувати готову продукцію, а не сировину.

"Ми направимо зусилля на залучення інвестицій і сприяння експорту продукції з високим рівнем доданої вартості. Окремий пріоритет – підтримка української науки і сприяння її тісній взаємодії з реальним сектором", – йдеться в програмі чинного президента.

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Зеленський:

економіка для людини;

Володимир Зеленський менш сміливий у своїх оцінках перспектив країни на період майбутньої каденції обраного президента. В першу чергу, впевнений кандидат, необхідно займатися детінізацією, формуванням вільної конкуренції, розвитком внутрішнього виробництва і "недорогими" кредитами.

"Країна потребує капітального ремонту інфраструктури. Будівництво доріг за європейськими стандартами, автоматичний контроль ваги і швидкості автомобілів, відновлення аеропортів в кожному обласному центрі, підписання угоди "Відкрите небо" з ЄС, усунення монополізму на транспорті – мої пріоритети", – йдеться в програмі Зеленського.

Також він обіцяє доступні кредити для молоді, гарантії всім інвесторам, економічний паспорт для кожного українця. Мовляв, кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину коштів від реалізації природних благ (надра, земля). А при досягненні 18 років накопичені гроші нібито віддадуть українцям.

Крім того, кандидат пропонує перейти від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. А це означає, що українці самі будуть збирати на свою старість.

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Що може президент

Багато обіцянок кандидатів насправді просто не можуть бути виконані. Повноваження президента описані в 106 статті Конституції. І, практично, особливих важелів впливу на економіку у голови держави немає. Зона відповідальності президента – оборона і зовнішня політика. При цьому, якщо на його думку рішення Кабміну або закон суперечать Конституції, він може їх заблокувати.

Голова держави має право визнати іноземну державу, вести переговори від імені країни, підписувати договори, призначати і звільняти послів, представляти державу в міжнародних відносинах і т.д. Правда, при цьому кілька важелів впливу на економіку все-таки у президента є.

Перше – робота з парламентом. Президент може розробляти і подавати законопроекти, також ветувати прийняті парламентом документи (щоб подолати вето, необхідно набрати 300 голосів).

Друге – приймати кадрові рішення. Президент подає кандидатури на посади голови Фонду держмайна, делегує своїх представників до комісії, яка обирає членів НКРЕКП (встановлюють тарифи на комунальні послуги), призначає половину складу Ради НБУ, пропонує кандидатуру на посаду глави НБУ, має вплив на силовиків (СБУ, Генпрокуратуру).

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