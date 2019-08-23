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Зеленський вибрав нового главу НБУ? Хто може зайняти місце Смолія

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Президент Володимир Зеленський планує змінити главу НБУ. Зараз посаду займає Яків Смолій, а на його місце планують призначити чинного члена ради регулятора Олену Щербакову.

Смолія призначили в 2018-му на сім років. Але вже зараз, як повідомляють джерела OBOZREVATEL, команда президента готуватися замінити регулятора.

Головний претендент – соратниця президента

Наближені до Зеленському джерела OBOZREVATEL стверджують – Смолію вже готують заміну. І їй може стати Олена Щербакова. Вона на шість років призначена в якості члена ради Нацбанку. Саме призначення проходило з порушеннями – кандидатів від парламенту (до яких відноситься і Щербакова) не обговорили належним чином на засіданні парламентського комітету.

У МВФ вже висловлювали своє невдоволення Щербаковій через її зв'язків з "одним з державних банків". Йдеться про ПриватБанк. Сама банкір вже встигла потоваришувати з командою глави держави і вибитися в лідерство серед кандидатів на роль глави Нацбанку.

Олена Щербакова

Олена Щербакова

ДТ

Ще одна кандидатура, яка більше подобається головному кредитору країни – заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован. Його також розглядають і на прем'єра.

Ну і варіант, який може стати компромісним – екс-мінсітр фінансів і діючий секретар РНБО Олександр Данилишин. Його прізвище звучить в обговореннях, проте далеко не в першу чергу.

І хоча "вибори" нового керівника Нацбанку вже проходять, закон прописаний таким чином, що глава НБУ призначається на період, за який він може "пережити" роботу декількох парламентів і президентів. Так, чинний керівник Яків Смолій за законом може працювати аж до 2025 року. При цьому його призначення відбулося в минулому році.

Є три причини для звільнення: зіпсована ділова репутація (наприклад, спіймали на корупції), стан здоров'я та власне бажання. Як повідомляють джерела OBOZREVATEL в НБУ, президент Володимир Зеленський проводив зустрічі зі Смолієм без присутності заступників. Сам глава регулятора залишився задоволений розмовами. Мовляв, отримав гарантії незалежної роботи.

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Згідно із законом звільнити главу НБУ не можна. Але з іншого боку, коли президент отримає парламентську більшість, він зможе висловити недовіру, переписати закон і продавити свого кандидата в голови Нацбанку. І хоча зараз співрозмовники в НБУ практично впевнені в тому, що законно змінити главу буде складно, як показала практика, головне – наявність політичної волі. Для прикладу, перед призначенням парламентських виборів серед окремих нардепів і експертів також існувала думка – зробити це законно не вийде. Однак в підсумку суд зайняв сторону глави держави і вибори пройшли законно.

Хто така Олена Щербакова

Освіта. У 1993-му Щербакова отримала диплом за спеціальністю "економіка" в Київському університеті ім. Тараса Шевченка.

Кар'єра. Працювати після університету Олена Щербакова прийшла в НБУ на одну з нижчих посад – економіста 2 категорії. До 2003-му вона стала заступником директора департаменту валютного контролю та ліцензування.

Потім вона перейшла в банк "Фінанси і Кредит", де пропрацювала два роки і знову перейшла до Нацбанку на свою стару позицію. Потім стала директором генерального департаменту грошово-кредитної політики. З 19 січня 2011 року увійшла в правління НБУ.

Уже в 2014-му за власним бажанням було звільнено. А в 2016-му стала членом Ради Національного банку. Посада вона отримала в якості представника парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в березні 2018 підтримала пропозицію на той момент президента України Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку і призначити на цю посаду Якова Смолія.

У квітні 2017 року Валерія Гонтарєва оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. 12 квітня з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку займе або глава правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук, або Смолій.

З 11 травня обов'язки глави НБУ виконував перший заступник голови регулятора Смолій. Петро Порошенко також пропонував кандидатуру Смолія в якості нового глави НБУ.

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Тема
Національний банк
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк НБУ
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